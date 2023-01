Jak nosić spodnie dzwony? Sprawdź, z czym łączyć kultowy fason na co dzień i od święta

Były znakiem rozpoznawczym hippisów, obowiązkowym elementem w szafie francuskich ikon stylu, a teraz są ulubionym krojem gwiazd. Spodnie dzwony wracają do mody jak bumerang. Jak je nosić, by wyglądać świetnie? Podpowiadamy.

Spodnie dzwony – dla kogo będą odpowiednie? Panie o tych typach sylwetki wyglądają w nich najlepiej

Mogą być jeansowe, materiałowe, w kant, a nawet z dzianiny. Spodnie dzwony w różnych wersjach regularnie wracają na wybiegi największych domów mody i sklepowe półki. Już w latach 70. uwielbiały je takie gwiazdy jak Jane Birkin czy Farrah Fawcet. Dziś ponownie królują w trendach i coraz częściej zastępują bijące dotychczas rekordy popularności spodnie rurki.

Zastanawiasz się, czy ten fason jest dla ciebie? Dobra wiadomość: spodnie dzwony pasują do niemal każdego typu sylwetki. Świetnie wyglądają w nich zarówno panie o kobiecych, pełnych kształtach, jak i szczuplejsze kobiety o filigranowej budowie. W dodatku możemy je nosić niezależnie od wieku i na każdą okazję. Wystarczy wiedzieć, z czym je połączyć. Fanką tego fasonu jest m.in. Anna Kalczyńska.

Jak nosić spodnie dzwony? Te zasady pomogą ci stworzyć idealny look

Spodnie dzwony optycznie wysmuklą sylwetkę, wydłużą nogi, a jeśli postawimy na model z wysokim stanem, to dodatkowo podkreślimy talię. Aby jednak wyglądać w nich korzystnie, modnie i stylowo, warto wiedzieć, z czym je zestawiać. Nie wiesz, co pasuje do spodni z rozszerzaną nogawką? Wybór bluzki i butów zależy głównie od okazji i fasonu spodni.

Eleganckie spodnie dzwony zaprasowane w kant świetnie sprawdzą się w stylizacjach z koszulową bluzką czy prostym swetrem. Jeansowe możemy nosić w wersji boho – z koronkowym topem czy ramoneską, ale też w casualowym wydaniu. Aby zachować proporcje, najlepiej włożyć bluzkę w spodnie.

W roli głównej: spodnie dzwony. Jakie buty dobrać do stylizacji? Odpowiadamy

Jeśli chcesz dodać sobie centymetrów lub sprawić, że twoje nogi będą wyglądały na dłuższe, połącz spodnie dzwony z butami na obcasie. Ten duet to idealne rozwiązanie na wiele okazji. Egzamin zdadzą nie tylko klasyczne szpilki, ale też sandały, czółenka czy botki na słupku. Spodnie z rozszerzanymi nogawkami dobrze współgrają też z butami ze swojej epoki – na masywnych platformach.

Wolisz płaskie obuwie? Nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć dzwony z balerinami, mokasynami na grubszej podeszwie, a nawet z trampkami czy sneakersami.

Elegancka stylizacja ze spodniami dzwonami – idealna propozycja do biura i na specjalne okazje

Elegancka stylizacja ze spodniami dzwonami? Wybierz garnitur z taliowaną marynarką i dodaj pasujące szpilki oraz bluzkę o prostym, kobiecym kroju. Ten zestaw to maksimum szyku i doskonała opcja zarówno do biura, jak i na wieczór. Jego fanką jest między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan.

Jeansy dzwony w stylizacji na co dzień – jak je nosić? Sprawdź

Jeansowe spodnie dzwony to klasyk, który możesz nosić na wiele sposobów. Z powodzeniem zestawisz je z ulubionym swetrem i mokasynami, ale też z koszulą oversize włożoną do środka i butami w sportowym stylu. Dobrym pomysłem będzie też połączenie spodni dzwonów z wysokim stanem z crop topem i większą marynarką. Co do tego? Botki kowbojki, które stworzą zgrany duet z każdą parą jeansów z szeroką nogawką. Ten zestaw podpatrzyłyśmy u Joanny Jędrzejczyk.

Spodnie dzwony w stylizacji na sportowo? W tym zestawie wyglądają świetnie

Spodnie z rozszerzanymi nogawkami wykorzystasz też w sportowych stylizacjach. Wystarczy połączyć jeansowe dzwony z bluzą, puchową kurtką i sportowym obuwiem. To strój idealny dla każdej fanki wygodnych stylizacji. Uwielbia go młoda mama – Joanna Opozda.

