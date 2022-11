Anna Kalczyńska ubrana w szarości. Dodatkiem droga torebka

Styl Anny Kalczyńskiej

Na antenie chce wyglądać elegancko i z klasą, co bez dwóch zdań jej się udaje. Często zakłada bowiem marynarki, koszule i sukienki, co nie oznacza, że nie pozwala sobie na casualowe elementy garderoby, takie jak jeansy. Dziennikarka często bawi się modą, stawiając na intensywne kolory i szalone wzory. Jednak jesień to dla niej okres, w którym jej stylizacje stają się znacznie bardziej stonowane.