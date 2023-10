Kamizelka dzianinowa damska w stylizacjach na jesień i zimę. Zobacz, jak ją nosić

Dzianinowa kamizelka to jeden z najbardziej niedocenianych elementów kobiecej garderoby. Nie masz pomysłu na to, z czym ją nosić? Sprawdź najmodniejsze stylizacje z kamizelką sweterkową w roli głównej. Pokochasz je od pierwszego założenia.

Kamizelka dzianinowa damska wraca w tym sezonie

Chociaż do trendów wraca regularnie co sezon, popularnością wciąż nie dorównuje klasycznym swetrom. Tym razem może się to zmienić. Kamizelka dzianinowa będzie najlepszym rozwiązaniem na coraz chłodniejsze dni i świetnie sprawdzi się w każdych okolicznościach: od jesiennego spaceru po pracowity dzień w biurze.

Może być długa, inspirowana męską garderobą, zapinana na rząd guzików albo krótka, sięgająca tuż do talii, z optycznie wysmuklającym sylwetkę dekoltem w kształcie litery V. Niezależnie od tego, jaką wybierzesz, zyskasz coś ciepłego i otulającego, a przy tym dodającego stylizacjom oryginalnego charakteru. W przeciwieństwie do tradycyjnego swetra, kamizelkę z dzianiny możesz włożyć na koszulę, T-shirt, a nawet sukienkę. Jeśli brakuje ci pomysłów na to, z czym ją nosić, spójrz tylko na te inspiracje.

Dzianinowa kamizelka w stylizacji do biura

Kamizelka dzianinowa damska od zawsze dobrze wpisywała się w elegancki klimat. Ta w uczelnianym wydaniu – z kontrastową lamówką, stała się nieodłączną częścią stylu preppy, który wyróżniał studentów elitarnych, amerykańskich uczelni. Dziś sweter bez rękawów możesz nosić podobnie i to nie tylko na kampusie, ale też w biurze. Wystarczy połączyć dzianinową kamizelkę z białą koszulą, by zyskać szykowny i ponadczasowy zestaw, który dodaje klasy i świetnie sprawdza się w coraz chłodniejsze dni.

Reszta stylizacji pozostaje kwestią twojej wyobraźni. Możesz wybrać modną spódnicę lub spodnie w kratę, narzucić na ramiona trencz lub marynarkę w męskim stylu. Strzałem w dziesiątkę będą też mokasyny – buty, które wyjątkowo dobrze komponują się z dzianinową kamizelką, szczególnie w eleganckim wydaniu.

Modna kamizelka dzianinowa w wersji na co dzień

Jak nosić kamizelki dzianinowe na co dzień? Najlepiej – najprościej: w duecie z białym, prostym T-shirtem. To połączenie uwielbia między innymi Magda Mołek, która słynie z doskonałego wyczucia stylu. Mając taką bazę ubioru, możesz dowolnie bawić się trendami. Sięgnij po jeansy z szerszą nogawką albo wybierz legginsy i masywne botki. PS. W chłodniejsze dni wystarczy zamienić T-shirt na longsleeve, czyli prostą, bawełnianą bluzkę z długim rękawem.

Sweter bez rękawów i sukienka – stylizacja, w której nie zmarzniesz

Kamizelka dzianinowa damska – rozpinana na guziki czy wkładana przez głowę będzie dobrym dodatkiem do sukienki. Zapewni ciepło, ale nie przegrzeje, a przy tym doda stylizacji modowego twista. Jesienią i zimą możesz narzucić ją na zwiewną sukienkę boho i dodać do kompletu ulubione botki lub kozaki. Nie zmarzniesz, a zadasz szyku.

Dzianinowa kamizelka w stylizacji na sportowo

Ciepła, dzianinowa kamizelka damska z powodzeniem uzupełni też stylizację w sportowym wydaniu. Połącz ją z bawełnianą bluzką z długim rękawem i spodniami jogger, a zyskasz set, w którym nie zabraknie ci wygody i komfortu, nawet gdy temperatury za oknem zaczną spadać. Do takiego zestawu najlepiej pasować będą sportowe buty – zwykłe sneakersy albo modne trampki za kostkę.

