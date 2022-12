Katarzyna Zielińska zachwyca elegancją. W takiej bluzce można usiąść przy świątecznym stole

Dobra rada na dziś: nad świątecznymi stylizacjami warto zastanowić się wcześniej niż 23 grudnia. Wtedy będziesz mieć pewność, że look, szczególnie na wigilijny wieczór, jest przemyślany, a nie skomponowany na ostatnią chwilę, z czego możesz być po prostu niezadowolona. W ten sposób zostanie ci jeszcze czas, by ewentualnie dokupić pożądany element garderoby .

W tych kilka grudniowych dni warto prezentować się elegancko i gustownie. Oczywiście możesz zaszaleć z nasyconymi kolorami, takimi jak krwista czerwień czy butelkowa zieleń, oraz z cekinami czy połyskującymi materiałami. Jednak my przychodzimy z propozycją dla fanek nieco bardziej stonowanych rozwiązań . Chodzi o jasną, szykowną bluzkę, która będzie bazą całego świątecznego outfitu.

Katarzyna Zielińska w ostatnim czasie zachwyca eleganckimi stylizacjami. Na konferencji SOS Wioski Dziecięce pojawiła się w bluzce o kolorze złamanej bieli, która odznaczała się błyszczącymi grochami i wiązaniem pod szyją . Taki model będzie idealnie pasował na święta. Aktorka dobrała do tego czarne, eleganckie spodnie z szerokimi nogawkami. Tutaj dobrze komponowałyby się również czekoladowe cygaretki. Jeszcze klasyczne szpilki i wigilijna stylizacja gotowa. Bluzka jest na tyle zdobna, że jedyną biżuterią mogą być drobne kolczyki lub delikatny pierścionek .

