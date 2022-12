Gwiazdy oszalały na punkcie tych sukienek. Idealny wybór na sylwestra

Dlaczego srebrna sukienka będzie doskonałym wyborem na sylwestra? Po pierwsze nie potrzebuje żadnych dodatków , ponieważ sama w sobie jest wystarczająco zdobna. Zatem dobrać do niej musisz jedynie buty. Po drugie taka kreacja pięknie mieni się przy każdym ruchu i rozświetla twarz. Obecnie na rynku mamy do wyboru mnóstwo modeli. Są sukienki cekinowe lub z metalicznego materiału, sukienki w wersji mini lub długie kreacje z rozcięciem odsłaniającym nogę. Wybierz tę, w której czujesz się najlepiej.

Polskie gwiazdy zakochały się w srebrnych sukienkach. Cekinowy model na jedno ramię wybrała Agnieszka Woźniak-Starak . Jednak błysk kreacji nie wystarczył prezenterce, bo całą stylizację uzupełniła srebrnymi kolczykami i srebrną torebką. Postawiła natomiast na stonowane obuwie, czyli klasyczne czarne sandałki. Cekinową kreację wybrała także Natasza Urbańska , lecz piosenkarka zdecydowała się na mini z długim rękawem i półgolfem. Obok takich kreacji trudno przejść obojętnie. A kiedy jest najlepszy czas, by założyć taką sukienkę, jak nie w sylwestra?

Zdaje się, że trend na srebrne sukienki jest ogólnoświatowy . W ostatnim czasie takie kreacje bardzo często pojawiały się na ważnych galach, premierach czy innych wydarzeniach show-biznesowych. Kilka srebrnych sukienek można było zauważyć na rozdaniu nagród The Fashion Awards 2022 w Londynie. Połyskującą kreację miała na sobie m.in. Naomi Campbell.

