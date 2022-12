Kozaki beżowe. Buty, które pasują do wszystkiego

To ulubieńcy wielu kobiet, które cenią sobie naturalną kolorystykę, a także wyrazisty styl . Matowa, ciepła i przyjemna w dotyku struktura kozaków beżowych zamszowych, wprowadza do stylizacji zupełnie inny efekt niż modele ze skóry licowej. Kozaki beżowe zamszowe mają w sobie ziemisty i nomadyczny wydźwięk. A dzięki temu świetnie odnajdują się w stylizacjach kowbojskich, boho, eklektycznych oraz neo hippie .

Jak zapewnić sobie kilka dodatkowych centymetrów, a przy tym zachować komfort chodzenia i pełną wygodę? Wystarczy sięgnąć po beżowe kozaki na platformie. Grubej podeszwie nie wróżono długiej kariery, ale ta – zdeterminowana sceptycznym podejściem niedowiarków - doskonale odnalazła się we współczesności .

Kozaki na traktorowej podeszwie, które na początku obrały sobie za cel ciężki, masywny i przerysowany wygląd, teraz dają się poznać z innej strony. W postaci kozaków beżowych platformy zyskują subtelniejszy charakter . Cielistość to barwa do zadań specjalnych, która wśród swoich licznych osiągnięć, może poszczycić się naturalnością oraz umiejętnością łagodzenia kanciastych, ostrych i ciężkich form .

Słupek czy szpilka? Beżowe kozaki na obcasie doskonale prezentują się zarówno na klocku, jak i na cienkiej niczym igła szpilce. Te pierwsze nawiązują do estetyki lat 70., gdzie triumfowały dopasowane do łydki cholewki, kanciaste noski, podwyższenie pod śródstopiem, a także obcas w kwadratowej i trapezowej formie. Charakterystyczny model beżowych kozaków na słupku powrócił do mody i stał się niepodważalnym hitem, któremu uległy trendsetterki.