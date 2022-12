Mama Natalii Klimas skradła show. 67-latka włożyła buty, które w święta zastąpią ci kapcie

Od jakiegoś czasu gwiazdy dzielą się ze swoimi obserwatorami na Instagramie pomysłami na świąteczne looki – przy okazji tematycznych sesji czy postów reklamowych. Ostatnio w świątecznej stylizacji pokazała się na swoim profilu Natalia Klimas . Na jednym ze zdjęć widzimy aktorkę pozującą ze świątecznymi upominkami w towarzystwie mamy. Panie dołożyły wszelkich starań, żeby ubrania świetnie się na nich prezentowały, ale to buty Joanny Klimas, przykuwają największą uwagę .

W te święta model, który wybrała 67-letnia projektantka, będzie genialnym wyborem. To najlepsze połączenie miękkich, domowych pantofli i eleganckiego obuwia, w którym z powodzeniem można udać się w gości. Jak nosić klapki mules podczas świąt ? Oto odpowiedź.

Klapki mules możesz nosić z rajstopami, tak jak Joanna Klimas, lub na gołą nogę. Świetnie będą się prezentować nie tylko z sukienkami (najlepiej o prostym kroju), ale też ze spodniami i bluzką. Na topie są nie tylko mule na płaskiej podeszwie , ale również te na obcasie, ze spiczastym noskiem i kokardą . W takiej wersji będą rewelacyjną alternatywą dla klasycznych czółenek, w sam raz do bardziej fantazyjnych kreacji (takich, jak chociażby tiulowa sukienka midi).

Chcesz wyglądać w święta elegancko, ale czuć się wygodnie? Spraw sobie klapki mules, a przez całą Wigilię będziesz się czuła tak, jakbyś była w kapciach. Co ważne, ten model butów nie wychodzi z mody, więc wiosną też ci się przyda do jeansów i lekkich sukienek.

