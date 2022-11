Natalia Klimas-Bober udowodniła, że dresy mogą wyglądać modnie. Jej stylizacja to hit

Dresy nie tylko na siłownię

Choć stworzone były z myślą, by uprawiać w nich sport, wiele osób znalazło dla nich zupełnie inne zastosowanie. Spodnie dresowe to odzież, w której najchętniej wylegujemy się na kanapie. Okazuje się, że mogą być elementem w codziennych stylizacji. Co więcej, są bardzo modne. Odpowiednio wystylizowane są bardzo stylowe, co udowodniła Natalia Klimas-Bober. Dodając do spodni dresowych oversizową marynarkę, stworzyć możemy casualowy i modny zestaw. Dobierając do nich but na obcasie - elegancką stylizację. Łącząc je z bluzą, mamy popularny w tym sezonie dresowy total look. Ile pomysłów, tyle możliwości, a spodnie dresowe to nie tylko ciuch na siłownię.