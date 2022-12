Modelujące sylwetkę sukienki na wigilię. Fason w stylu Edyty Górniak potrafi zdziałać cuda

O idealnej sukience na święta możemy mówić wtedy, gdy łączy ona w sobie styl i wygodę. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę przede wszystkim na krój. Ten odpowiedni zapewni ci swobodę, bo nie będziesz musiała myśleć o tym, że materiał opina twój brzuszek lub o tym, że musisz non stop poprawiać podsuwający się ku górze dół sukienki. Komfort doda ci pewności siebie, a stąd już tylko krok do tego, by zrobić wrażenie przy wigilijnym stole i spędzić przy nim miło czas.

Jeśli szukasz sukienki, która pozwoli ci wyglądać elegancko i kobieco, a jednocześnie pomoże uniknąć dyskomfortu, warto przyjrzeć się kreacjom naszych rodzimych gwiazd. Najlepszym przykładem będą Edyta Górniak i Aneta Zając, które postawiły na sukienki idealne na każdą sylwetkę. Jakie modele są zgodne z trendami, a jednocześnie pozwalają optycznie odjąć sobie kilka kilogramów? Sprawdźmy.

Modelująca sukienka Edyty Górniak to krój na wagę złota

Każda z nas chce wyglądać przepięknie w święta, ale też na chwilę zapomnieć o kompleksach. Warto więc rozejrzeć się za kreacją, która spełni oba te warunki. Strzałem w dziesiątkę będzie elegancka sukienka z marszczeniami, podobna do tej, którą niedawno włożyła Edyta Górniak. Kopertowy fason z drapowaniem pasuje każdemu typowi figury – zależności od potrzeby odwraca uwagę od krągłości lub je modeluje, w każdym przypadku sprawiając, że sylwetka zyskuje proporcje klepsydry.

Co najlepsze, kopertowa sukienka w stylu Edyty Górniak – mimo swoich magicznych wysmuklających właściwości – ma również nieopinający krój, który z pewnością pozwoli ci czuć się swobodnie przy wigilijnym stole.

Aneta Zając w świątecznej sukience z marszczeniem

Na podobną kreację zdecydowała się także Aneta Zając. Aktorka postawiła na model z dekoltem w łódkę, który dedykowany jest paniom o figurze gruszki. Nieoczywisty efekt zapewniły subtelne marszczenia w okolicy biustu. Ten delikatny akcent przyciąga spojrzenia i odwraca uwagę od tego, co ewentualnie wolałabyś ukryć.

Sukienka z marszczeniami to strzał w dziesiątkę na święta niezależnie od tego, jaki masz typ figury. Zarówno gruszka, jabłko, jak i klepsydra czy kolumna będą prezentowały się w niej doskonale. Jeśli masz krągłości, świetnie podkreśli twoje atuty i sprytnie ukryje to, co wolałabyś zamaskować. W przypadku szczuplejszych pań taki model też się sprawdzi: będzie ciekawym elementem urozmaicającym prostą i elegancką stylizację.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

