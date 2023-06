Najmodniejsze sukienki ciążowe na lato. Te modele są wygodne i kobiece

Wybierając ubrania na czas ciąży, szukamy kompromisu między stylem a wygodą. Zdecydowana większość z nas nie chce wydawać fortuny na ubrania z działu dla mam, a jednocześnie zależy nam na komforcie i na tym, by nie zatracić własnego stylu. Zadanie staje się o wiele łatwiejsze latem. W ciepłe dni najlepiej sprawdzają się sukienki ciążowe, które ubierają od stóp do głów, wyglądają kobieco i nie uciskają brzuszka. Pytanie tylko: jakie wybierać, by mieć pewność, że będą wygodne i zdadzą egzamin nawet w upały?