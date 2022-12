Paulina Smaszcz założyła "sukienkę zemsty". "Wow, petarda"

Paulina Smaszcz jest w ostatnich tygodniach bohaterką jednej z najgłośniejszych afer w show-biznesie. Była żona Macieja Kurzajewskiego postanowiła ujawnić jego związek z Katarzyną Cichopek. Skomentowała instagramowe zdjęciem z wyprawy do Izraela, na którą prezenterka "Pytania na śniadanie" wybrała się ze swoim nowym partnerem.

Paulina Smaszcz udzieliła też kilku wywiadów, w których nie szczędziła mocnych słów swojemu byłemu mężowi, zarzucając mu kłamstwa. To z kolei rozpętało prawdziwą medialną burzę. Okazało się, że zarówno Cichopek, jak i Kurzajewski wystosowali pisma z żądaniem przeprosin oraz zaprzestania dalszego udzielania wywiadów na ich temat.

Smaszcz nie zamierza się jednak poddawać. Ostatnio postanowiła także zaszaleć i przejść odważną metamorfozę. "Kobieta petarda" zdecydowała, że zetnie włosy na krótko. Na tym jednak się nie zatrzymała. Opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w kreacji, którą okrzyknięto w komentarzach "sukienką zemsty". To nawiązanie do księżnej Diany, która po rozwodzie z Karolem założyła czarną sukienkę bez rękawów, łamiąc protokół.

Była żona Kurzajewskiego założyła długą, czerwoną suknię o kroju syrenki, mocno eksponującą dekolt oraz talię. Do tego Smaszcz założyła srebrne kolczyki. Postawiła także na makijaż podkreślający oczy. Internauci zasypali ją komplementami. "Wow, petarda", "Ogień po prostu" - czytamy w komentarzach.

