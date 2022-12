Siostry Jenner spacerowały po ulicach Colorado. Kylie swoją stylizacją zwracała na siebie uwagę

Losy rodziny Kardashian od lat elektryzują telewidzów i internatów. Ich codzienność fascynuje wiele osób, a pasjonaci mody uważnie przyglądają się stylizacjom słynnych sióstr. Podczas zimowego wypoczynku w Colorado, Kylie odważyła się na wybór efektownej stylizacji.

Kylie Jenner otuliła się futerkiem

Kylie Jenner wybrała czarne, oversizowe i wodoodporne spodnie ozdobione brokatem, do których dobrała toporne buty na grubej podeszwie. Uzupełnieniem czarnej stylizacji była krótka kurtka zapinana na zamek. To, co sprawiło, że zestaw bardzo rzucał się w oczy, były obszerne, białe, futerkowe akcenty. Zimowy look Kylie Jenner uzupełniła grubymi rękawicami, opaską i ciemnymi okularami.

Futerkowe dodatki na zimę

Miękkie i puchate szaliki oraz rękawiczki będą hitem zbliżającej się zimy. Futerkowe dodatki nie tylko są ciepłe, ale także wyglądają bardzo efektownie. Sprawiają, że zestawy wyglądają oryginalnie i nie da się obok nich przejść obojętnie. Chcesz stworzyć unikalną stylizację? Postaw na śniegowce ozdobione futerkiem lub pluszową torebkę.

Kendal Jenner polubiła frędzle

Kylie Jenner podczas zakupów towarzyszyła siostra - Kendal. Ona zdecydowała się na skromniejszy look. Wybrała dopasowany, brązowy płaszcz, który na dole i przy klapach ozdobiony był długimi frędzlami. Pasem podkreśliła swoją talię. Do tego gwiazda dobrała skórzane rękawiczki w tym samym kolorze. Look uzupełniła prostymi spodniami i czarnym, dopasowanym golfem. Jak to ma w zwyczaju, Kendal Jenner oczy zasłoniła ciemnymi okularami.

