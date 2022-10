Chociaż uwielbiamy eleganckie kozaki na obcasie i modne motocyklowe botki, gdy pogoda zimą nie zachęca do wyjścia z domu z chęcią zamieniamy je na śniegowce. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy potrzebujesz tej pary butów, rozwiewamy wątpliwości. To najlepszy wybór nie tylko na ferie w górskim kurorcie, ale też na chłodne dni w mieście .

Dobrej jakości śniegowce damskie pozwolą stawić czoła mrozom, opadom deszczu i śniegu, a nawet uporczywym roztopom. Dzięki nim oszczędzisz ulubione botki i kozaki. W końcu śniegowce zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach pogodowych, a co za tym idzie: nie przemakają i zapewniają ciepło.

Czym kierować się przy wyborze najlepszych? My mamy cztery podstawowe kryteria: wodoodporność, komfort cieplny, wygoda i styl. Wybrałyśmy modele, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających.

Mimo że wciąż wzbudzają kontrowersje, trudno odmówić im funkcjonalności. Śniegowce damskie Moon Boot to klasyka gatunku , uwielbiana przez gwiazdy i najlepiej ubrane dziewczyny z branży. Kuszą nie tylko kosmicznym designem, ale przede wszystkim: jakością i komfortem noszenia.

Nylonowa cholewka nie przepuszcza wilgoci i skutecznie zatrzymuje ciepło. Na ich korzyść przemawia też ultra niska waga i nieporównywalna wygoda. W tych butach chodzi się jak w miękkich piankach. W dodatku z czymkolwiek je połączymy, na pewno nie przejdziemy niezauważone. Śniegowce damskie Moon Boot to kwintesencja niebanalnego stylu, ale co ciekawe, pasują niemalże do wszystkiego: od puchowej kurtki po wełniany płaszcz.