Sukienki na imprezę, które włożysz nie raz. Te modele sprawdzą się przy wielu okazjach

Idealna sukienka na imprezę musi być efektowna i dopasowana do twojej sylwetki, ale dobrze jeśli nie będzie zakupem na jeden raz. Zastanawiasz się, jaką kreację wybrać, by z chęcią wyciągać ją z szafy zawsze, gdy nadarzy się okazja? Sprawdź te modele.

Jaka sukienka na imprezę będzie najlepszym wyborem? Zdradzamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie

Andrzejki, mikołajki, wigilia firmowa, święta Bożego Narodzenia, karnawał, wesela – każda z nas co roku ma co najmniej kilka okazji, które wymagają doboru niecodziennej stylizacji, najlepiej takiej, która wpisuje się w dress code i dodaje pewności siebie. Z reguły sięgamy wtedy po eleganckie sukienki na imprezę, bo są rozwiązaniem najprostszym, a często również – najbardziej efektownym. Dobrze dobrana kreacja nie tylko zrobi wrażenie, ale też będzie wymarzoną podstawą ubioru. Wystarczy dopasować do niej buty i torebkę, by zadać szyku i wyróżnić się stylem. Pytanie tylko: jaką sukienkę wybrać na imprezę firmową, a jaką do klubu czy na urodziny koleżanki?

Jeśli do zakupów podchodzisz zdroworozsądkowo i szukasz opcji na wiele okazji, dobrym wyborem będą klasyczne sukienki, które nigdy się nie starzeją i regularnie co sezon wracają do mody. Klasyka wbrew pozorom nie musi oznaczać nudy w stylizacjach. Wśród najbardziej ponadczasowych sukienek na imprezę znajdziemy między innymi te o nietypowych krojach, w przykuwających uwagę kolorach czy pokryte w całości błyszczącymi cekinami. Poniżej znajdziesz modele, które nigdy nie tracą na aktualności, a dodatkowo idealnie nadają się na niemal wszystkie przyjęcia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czarna sukienka na imprezę to klasyka, ale na małej czarnej się nie kończy

O tym, że mała czarna to zawsze dobra inwestycja, w świecie mody powtarza się od lat. Jeśli jednak marzy ci się nieco bardziej wyszukana kreacja, sprawdź czarne sukienki na imprezę, które łączą tradycję z modowym twistem. Idealnym rozwiązaniem może okazać się model o niebanalnym kroju, np. ze stójką, z dekoltem na plecach czy wiązany pod szyją na kokardę. Uwagę warto zwrócić też na fakturę materiału – może delikatnie błyszczeć, mienić się w świetle albo być pokryta wytłaczanym wzorem. Hitem są także czarne sukienki z wycięciami, które idealnie sprawdzą się przy wielkich wieczornych wyjściach. Słabość mają do nich między innymi Hailey Bieber czy Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa w czarnej sukience © Instagram.com | juliawieniawa

Czerwona sukienka na imprezę – idealna na wiele okazji

Jeśli szukasz sukienki na imprezę firmową, urodzinową czy świąteczną – w gronie najbliższych, postaw na klasyczną czerwień. Kreacja w tym kolorze zawsze robi wrażenie, a dodatkowo podkreśla każdy typ urody – dobrze wyglądają w niej zarówno blondynki, jak i brunetki. Stawiając na tak wyrazisty kolor, możesz wybrać prosty i elegancki krój, np. czerwoną sukienkę na imprezę midi z zabudowanym dekoltem i długim rękawem. Taką ma w szafie Małgorzata Kożuchowska i trzeba przyznać, że to klasa sama w sobie.

Małgorzata Kożuchowska w czerwonej sukience © Instagram.com | malgorzatakozuchowska_

Błyszczące sukienki na imprezę to hit. Nie wychodzą z mody od lat

Od andrzejek aż po koniec karnawału w trendach królują stylizacje z dużą dawką błysku. Wśród nich prym wiodą błyszczące sukienki na imprezę – pokryte w całości cekinami lub brokatem. Mają różne kroje, ale łączy je jedno: idealnie nadają się na wigilię z przyjaciółmi i rodziną, sylwestra czy bal karnawałowy. Srebrną ma w szafie Małgorzata Socha i wygląda w niej zjawiskowo. Jak widać, błyszcząca sukienka na imprezę nie potrzebuje wielu dodatków, by przyciągać wzrok.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.