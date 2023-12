Sukienki wizytowe na święta. Te modele są eleganckie i ponadczasowe

Są eleganckie, z klasą i zawsze stosowne do okazji. Sukienki wizytowe to idealny wybór na wszystkie świąteczne dni. Jakie modele warto mieć w szafie? Podpowiadamy. Sprawdź przegląd sukienek wizytowych, które nigdy nie wychodzą z mody.

Sukienka wizytowa – czyli jaka? To kreacja idealna na wiele okazji

Są klasyczne, dobrze wpisują się w formalny dress code, a przy tym wyglądają niezwykle kobieco. Sukienki wizytowe, bo o nich mowa, to kreacje, które świetnie sprawdzą się przy okazji świątecznych spotkań w pracy czy przy rodzinnym stole. Mają proste, oszczędne w formie kroje i optymalną długość – przed kolano lub do połowy łydki. Dzięki temu ubierając je, mamy stuprocentową pewność, że będziemy wyglądać elegancko i stosownie do okoliczności.

Odpowiednio dobrana wizytowa sukienka w mgnieniu oka doda ci klasy, a jednocześnie w subtelny sposób podkreśli sylwetkę. Co więcej: jest prostym pomysłem na szykowną stylizację. Wystarczy, że dobierzesz do niej buty, torebkę i biżuterię, a zyskasz strój, w którym wyróżnisz się doskonałym wyczuciem stylu.

Szukasz sukienki na święta, wigilię w pracy, a może chrzest, urodziny lub inną, uroczystą okazję? Jeśli tak, wizytowy model będzie strzałem w dziesiątkę. Wśród tych propozycji na pewno wybierzesz coś dla siebie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Eleganckie sukienki wizytowe – ołówkowe modele w sam raz na święta

Ołówkowa sukienka wizytowa to klasyka gatunku. Jest prosta, ale efektowna, dzięki czemu zda egzamin przy wielu okazjach. Jej krój podkreśla sylwetkę, a jednocześnie zapewnia komfort. W dodatku rewelacyjnie komponuje się z butami na obcasie czy dłuższym płaszczem. Możesz wybrać model w stonowanym odcieniu, np. beżu lub szarości. Jeśli jednak chcesz wyróżnić się stylem i pozwala ci na to dress code, sięgnij po ołówkową sukienkę wizytową w modnym kolorze, np. malinowej czerwieni, tak jak Anna Popek.

Klasyczne sukienki wizytowe – z kołnierzykiem

Nic tak nie dodaje elegancji jak zapięty pod szyją biały kołnierzyk. Nie zawsze jednak musi to być klasyczna, biała koszula. Jeśli szukasz dla niej równie szykownej alternatywy, postaw na sukienkę wizytową, wykończoną właśnie w ten sposób. Tak elegancka kreacja dobrze współgra z dodatkami w stylu retro, np. modnymi balerinami czy butami Mary Jane.

Wybór na lata – czarne sukienki wizytowe

Wśród ponadczasowych sukienek wizytowych nie może zabraknąć małej czarnej. Kultowy model wymyślony przez Coco Chanel do dziś jest synonimem klasy i elegancji. Mała czarna o dobrze dobranym kroju będzie inwestycją na lata i idealnie sprawdzi się przy wielu okazjach. Możesz dodać jej charakteru przy pomocy akcesoriów, takich jak złota biżuteria, czółenka w stylu retro czy torebka w nietuzinkowym odcieniu. Czasami wystarczy tylko niewielki akcent, np. czerwona pomadka, którą do czarnej sukienki wizytowej wybrała Magda Mołek. Dziennikarka udowadnia, że ta prosta stylizacja może wyglądać zjawiskowo.

Klasa sama w sobie: wizytowe sukienki o kroju marynarki

Nie wiesz, co założyć na specjalną okazję: sukienkę czy garnitur? Postaw na złoty środek, czyli sukienkę wizytową o kroju marynarki. Ten fason inspirowany modą lat 80. od kilku sezonów jest jednym z najmodniejszych. Wygląda bardzo elegancko i z powodzeniem możesz wykorzystać go w świątecznych stylizacjach, ale też nosić na co dzień do biura. Wystarczy, że zmienisz dodatki. Sukienka wizytowa o kroju marynarki zmienia się diametralnie, w zależności od tego, czy łączysz ją z mokasynami, czy z sandałkami na szpilce.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.