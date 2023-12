Jak się ubrać na święta? Trzy stylizacje z ulubioną bluzką znanych Polek

Koszula i sukienka. Pomysł pierwszej damy warto odtworzyć

Satynowa bluzka pasuje nie tylko do spodni. Udowodnia to pomysłowy look Agaty Dudy, który jest trafioną propozycją na wigilijną wieczerzę. Koszulę o luźnym kroju możesz włożyć do ołówkowej spódnicy lub, jak pierwsza dama, na dopasowaną sukienkę. Jeśli podkreślisz talię paskiem, wymodelujesz proporcje.