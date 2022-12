Sweter z frędzlami wraca do łask jak bumerang. Tak nosi go Agnieszka Woźniak-Starak

Nawiązuje do stylu boho, ale znakomicie odnajduje się w minimalistycznych stylizacjach. Sweter z frędzlami to jeden z tych elementów garderoby, które możesz nosić na wiele sposobów. Z czym go łączyć, by zadawać szyku? Sprawdź.

Sweter z frędzlami – nieprzemijający trend. Dlaczego warto mieć go w szafie?

Gdy temperatury za oknem spadają, ciepłe dzianiny są nieodłącznym elementem kobiecych stylizacji. Zapewniają komfort termiczny i pasują zarówno do spodni, jak i do spódnicy. W sieciówkach znajdziemy dziś ogromny wybór swetrów na każdy budżet i każdą okazję. Jeśli jednak szukasz takiego, który urzeka niebanalnym designem i dodaje charakteru stylizacjom, dobrym pomysłem będzie sweter z frędzlami.

Swetry z frędzlami regularnie pojawiają się na wybiegach największych modowych marek. Tylko w ostatnich sezonach lansowały je takie domy mody, jak Chloe, Gabriela Hearst, Isabel Marant czy Bottega Veneta. W modzie są zarówno oversizowe golfy, jak i długie kardigany, w kolorach ziemi, w azteckie wzory albo w energetycznych, neonowych odcieniach. Przez lata stały się synonimem mody festiwalowej i jednym z najbardziej charakterystycznych symboli stylu boho. A jego fankami są między innymi Joanna Opozda i Agnieszka Woźniak-Starak.

Niezależnie od tego, czy lubisz stylizacje w klimacie hippie, czy jesteś wierną fanką klasyki, sweter z frędzlami może okazać się idealną bazą ubioru na wiele okazji. Z czym go nosić? Podpowiadamy.

Źródło zdjęć: © AKPA Agnieszka Woźniak-Starak chętnie nosi swetry z frędzlami

Jak nosić sweter z frędzlami?

Sweter z frędzlami to prosty sposób na to, by ożywić stylizację. Świetnie wygląda zarówno z ubraniami i dodatkami boho, jak i z modową klasyką. Z powodzeniem możesz łączyć go z prostymi spodniami i spódnicami z gładkich materiałów, ale też z sukienkami w kwiatowe wzory czy etniczne printy. Szukasz inspiracji? Oto cztery stylizacje, które robią wrażenie, a jednocześnie zapewniają komfort.

Omenaa Mensah cała we frędzlach

Modny sweter z frędzlami i spodnie dzwony – klasyczny zestaw, który się nie nudzi

Prosty sweter z frędzlami możemy połączyć ze spodniami z tej samej epoki. Dzwony – jeansowe lub materiałowe będą pasować jak ulał i nawiążą do mody lat 70. Co do tego? Dobrze sprawdzą się buty na obcasie: botki na słupku, czółenka na platformie albo klasyczne kowbojki. W chłodniejszy dzień wystarczy dorzucić płaszcz wiązany w talii i kapelusz typu fedora, by wyróżnić się oryginalnym stylem.

Sweter z frędzlami do legginsów – prosty sposób na codzienną stylizację

Lubisz dłuższe, ciepłe swetry? Te z frędzlami możesz nosić do ulubionych legginsów. W zależności od pogody dobierz do nich ciepłe buty emu, skórzane kozaki za kolano albo szpilki. W takiej niebanalnej stylizacji będziesz wyglądać oryginalnie i pokażesz, że znasz się na trendach.

Kardigan z frędzlami i sukienka – stylizacja, którą będziesz chciała nosić non stop

Jak nosić kardigan z frędzlami? Opcji jest sporo. Jedną z najprostszych jest połączenie z sukienką boho. Wybierz midi w kwiatowy wzór lub etniczny print. Dodaj zamszowe botki na słupku, saszki lub kowbojki, a zadasz szyku i będziesz cieszyć się komfortem.

Jak nosić sweter z frędzlami do spódnicy? Podpowiadamy

Sweter z frędzlami i spódnica to prosty sposób na efektowną stylizację. Najlepiej sprawdzi się mini – tweedowa lub skórzana. Połącz ją z wysokimi kozakami na słupku lub masywnymi botkami w rockowym stylu. Dzięki temu całość będzie wyglądać nonszalancko i z pazurem.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

