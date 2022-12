Są najlepsze na zimę. Jak dbać o wełniane i kaszmirowe swetry? Przydatne wskazówki

Jak prać i suszyć sweter wełniany lub kaszmirowy?

Wiele osób po zakupie swetra z wełny czy kaszmiru zadaje sobie pytanie, jak o niego dbać, by posłużył jak najdłużej. Przede wszystkim należy pamiętać, że możemy go prać stosunkowo rzadko, ponieważ wełna do pewnego stopnia czyści się sama. Taki sweter po całym dniu noszenia można rozwiesić na chwilę na balkonie lub w zaparowanej po kąpieli łazience. Potem należy jedynie pamiętać, by całkowicie wysechł przed włożeniem go do szafy. Warto także nosić pod takim swetrem koszulkę z krótkim lub długim rękawem. Wtedy nie zabrudzi się dezodorantem oraz nie wchłonie potu.