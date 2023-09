Te spodnie to wybór na lata. Jeansy bootcut w stylizacjach na wiele okazji

Bootcut jeans – co to za model? Odpowiadamy

Chociaż dobór jeansów to kwestia bardzo indywidualna, trudno zaprzeczyć faktom – niektóre fasony spodni z denimu niemal co sezon królują w trendach. Do najpopularniejszych zaliczymy nie tylko te z prostą nogawką, które uchodzą za synonim stylowej klasyki. Ponadczasowym hitem są też jeansy bootcut. Co to za model? To nic innego, jak dobrze nam znane spodnie dzwony, czyli krój dopasowany w talii, okolicach bioder oraz ud i z rozszerzającymi się nogawkami na wysokości kolan.

Chociaż ich historia sięga lat 60., jeansy damskie bootcut regularnie pojawiają się na wybiegach największych domów mody i w kolekcjach sieciówek. Niegdyś były znakiem rozpoznawczym stylu hippie. Dziś z powodzeniem możemy nosić je do pracy, na wieczór czy w sportowym wydaniu.

Jeansy bootcut – dla kogo będą idealne?

Zastanawiasz się, czy jeansy bootcut to fason dla ciebie? Mamy dobrą wiadomość: ten model spodni z denimu pasuje do niemal każdej kobiecej figury. Doskonale równoważy proporcje sylwetki, optycznie wydłuża i wysmukla nogi. Poza tym to świetna alternatywa dla popularnych rurek i oryginalna podstawa wielu stylizacji.

Jak nosić jeansy bootcut? Podstawowe wskazówki

Modne jeansy damskie bootcut znakomicie odnajdą się w wielu stylizacjach. Wystarczy, że odpowiednio wybierzesz ich model. Do biura najlepsze będą ciemnogranatowe dzwony bez przetarć. Takie spodnie to klasyka gatunku. W towarzystwie dobrze dobranych dodatków mogą wyglądać naprawdę elegancko. Jaśniejsze jeansy bootcut, np. błękitne czy białe, doskonale sprawdzą się w codziennych zestawach, a czarne możesz nosić w minimalistycznym lub rock’n’rollowym wydaniu.

Jakie buty do jeansów bootcut będą pasować najlepiej? Te modele to strzał w dziesiątkę

Kluczowym elementem stylizacji z jeansami bootcut są buty. Dobrym wyborem będą w tym przypadku modele na obcasie, np. klasyczne szpilki, które do dzwonów nosi chociażby Małgorzata Opczowska. Wieczorowego charakteru rozszerzanym jeansom dodadzą sandałki na szpilce. Z kolei na co dzień z powodzeniem możesz włożyć płaskie buty: mokasyny, baleriny, a nawet trampki czy adidasy. Jesienią łącz je z botkami czy kozakami.

Jeansy typu bootcut w stylizacji do pracy – z czym je połączyć?

Ciemne jeansy damskie bootcut mogą wyglądać naprawdę elegancko, dlatego jeśli tylko pozwala nam na to biurowy dress code, warto zastąpić nimi klasyczne, garniturowe spodnie. Jeansowe dzwony w stylizacji do pracy najlepiej połączyć z tradycyjną koszulą, np. błękitną. Na taki zestaw postawiła Agnieszka Woźniak-Starak, która uwielbia ten fason spodni. Dziennikarka dobrała do kompletu letnie sandałki, ale równie dobrze sprawdzą się mokasyny, szpilki lub czółenka na niskim słupku.

Modne spodnie dzwony w codziennym wydaniu – do czego pasują?

Jak nosić jeansy bootcut na co dzień? Dobrym dodatkiem będą ubrania i buty w sportowym czy też casualowym stylu. Prosta bluza lub T-shirt zagwarantują wygodę i będą najprostszym uzupełnieniem stylizacji. Całość możesz uzupełnić sneakersami, np. w wydaniu retro.

W stylu boho: jeansy damskie bootcut w stylizacji a’la lata 70.

Historia jeansów damskich bootcut wiąże się ze stylem hippie i boho. Jeśli uwielbiasz ten modowy klimat, nic nie stoi na przeszkodzie, by dzwony nosić właśnie w takiej wersji. Wystarczy, że połączysz je z luźną, zwiewną bluzką i butami na wysokiej platformie. Tak stylizuje je Gabi Drzewiecka i wygląda fenomenalnie.

