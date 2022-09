Te swetry to must have na każdą jesień i zimę! Golfy damskie, kardigany i inne modne modele

Idealny sweter damski, czyli jaki?

Czym powinien wyróżniać się idealny sweter? Podstawą jest oczywiście ciepło, za które odpowiada odpowiedni materiał. W tej kategorii zdecydowanie królują naturalne tkaniny, takie jak wełna owcza, z alpaki czy kaszmir. Wolisz budżetowe wydanie? W takim razie postaw na bawełnę albo wiskozę, które możesz nosić bez względu na porę roku.

Nie bez znaczenia jest także fason swetra – powinien być dopasowany do twojej figury, ale nie tylko. Równie ważne jest to, jak się w nim czujesz. Najważniejsze, aby zapewniał ci komfort i po prostu się podobał. Jeżeli jesteś ciekawa, jakie modele od lat królują w modzie damskiej, to poniżej znajdziesz polecane swetry, które idealnie odnajdą się w jesiennych i zimowych stylizacjach.

Golfy damskie – idealny wybór na co dzień i do biura

Naszymi faworytami w jesienno-zimowej garderobie są zdecydowanie golfy damskie. Nie bez powodu – modele, które pojawiają się regularnie w stylizacjach Katarzyny Sokołowskiej czy Magdaleny Mielcarz, są przede wszystkim zawsze modne. Do ich zalet zaliczamy także wygodę noszenia, uniwersalność i możliwość łączenia zarówno ze spódnicami, jak i jeansami, a także maksymalne ciepło bez względu na pogodę.

Jeżeli chcesz zafundować sobie nowy golf damski, to polecamy ci w szczególności dwa modele. Pierwszy z nich to ten o fasonie oversize – luźnym, pełnym swobody i idealnie wpisującym się w coroczne trendy. Z kolei druga propozycja to prosty, dopasowany sweter z golfem, który nie tylko pięknie podkreśli twoje kształty, ale także sprawdzi się w stylizacji na co dzień, do pracy czy na randkę.

Kardigany – modne i wygodne swetry na każdy sezon

Choć kardigany kojarzą się głównie ze stylizacjami na chłodniejsze dni, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś nosiła je również wiosną, a nawet latem. Dlaczego warto mieć w szafie przynajmniej jeden taki model? Do zalet tego typu swetrów zaliczamy przede wszystkim dostępność dziesiątek różnorodnych odsłon – od krótkich z guzikami, aż po długie z wiązaniem w talii.

Bez względu na to, którą z nich wybierzesz, możesz mieć pewność, że kardigan zagwarantuje ci ciepło, wygodę i przyjemność noszenia w ultrastylowym wydaniu. Będzie równie bezproblemowy w ogrywaniu w stylizacjach, bo możesz nosić go do zwiewnych sukienek, jeansów czy spódnic ołówkowych.

Jakie inne swetry warto mieć w szafie jesienią i zimą?

Choć golfy i kardigany damskie to zdecydowanie najpopularniejsze swetry w każdym sezonie jesienno-zimowym, to marki odzieżowe mają w swoich kolekcjach o wiele więcej propozycji, które warto mieć na oku. Jeżeli jesteś fanką klasyki, to postaw na prosty, dopasowany sweter z dekoltem w serek, najlepiej w uniwersalnym kolorze, który będziesz mogła nosić do wszystkiego.

Lubisz inspirować się dawnymi latami? W takim razie zamiast klasycznego swetra wybierz… kamizelkę dzianinową. Mowa o modelu wkładanym przez głowę i z dekoltem w serek, który chętnie wybierała księżna Diana. Możesz nosić go solo lub w duecie z koszulą, jako dodatkową warstwę.

