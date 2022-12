Z drugiej strony barwna osobowość aktorki kabaretowej wydaje się być niezwykle spójna z tym, co prezentowała na sobie podczas 30-lecia telewizji Polsat . Buty przemycające w sobie groteskę , a także różowa kopertówka, pewnie na co dzień spotkałyby się z aplauzem. Ale nie na czerwonym dywanie, po którym sunęły suknie z trendem, perły i błyskotki.

Seksowne dodatki są mile widziane, kiedy podejdziemy do nich z powściągliwością. Pojedynczy akcent nie zaszkodziłby aktorce, ale w tak bogatej kombinacji – wszystkiego jest po prostu za dużo . Ponadto proporcje Laury Breszki zaburzyła asymetryczna spódnica, która nie powinna zaczynać się na wysokości bioder, ale zdecydowanie wyżej.

Natalia Przybysz to artystka przez duże "A". Dlatego jej stylizacje zawsze odbiegają od reszty, co ceni się w świecie mody. Bywa jednak, że koncepcja pełna kreatywności i artystycznej fantazji – nie broni się na ściance . Tak było w przypadku kremowego garnituru, a dokładnie marynarki, która wydaje się być główną winowajczynią nieudanej kompozycji.

Jasna bluzka z cekinami wyglądająca spod spodu aż prosi się, aby wyjść na pierwszy plan i pozostawić marynarkę gdzieś w kuluarach. Albo przynajmniej rozpiąć jej guziki i opuścić rękawy. Plus stawiamy za piękny makijaż ! Perły doklejone do powiek korespondują z cekinami, a ponadto robią wrażenie. Mają w sobie zarówno delikatność, jak i gwiazdorski efekt.

