W bluzce za 5400 zł. Garderoba Julii Dybowskiej kipi luksusem

Julia Dybowska nie kryje się z swoim zamiłowaniem do życia w luksusie . W jej garderobie nie znajdziesz głęboko schowanej metki, którą chwalą sobie chociażby cenione na całym świecie paryżanki. Influencerka stawia na wielkie logo i estetykę, która kipi ekskluzywnymi markami . A to ma swoją cenę. Jednak patrząc na ekstremalnie drogie torebki i unikatowe buty Julii Dybowskiej wysadzane połyskującymi kamieniami – bluzka musiała kosztować ją raczej "kieszonkowe".

Nie tylko Julia Dybowska ma słabość do kolekcji Magdy Butrym . Polska projektantka w ostatnich miesiącach zdążyła ubrać same sławy - Rihannę , Olivię Wilde i Anyę Taylor-Joy. Polska influencerka wybrała top w ognistym kolorze czerwieni, który zagrałby główną rolę w każdej możliwej stylizacji.

Ten właśnie efekt kosztował Julie Dybowską 5400 zł. Występuje też w sklepie w odcieniu czarnym, ale to czerwień Magdy Butrym cieszy się wśród gwiazd szczególnym zainteresowaniem . Bluzka z pewnością ma swój charakter i ponadczasowy design, który łączy kobiecą zmysłowość i elegancję.

