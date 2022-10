Wierna jednym butom. Julia Dybowska to największa fanka tych kozaków

Gdyby Julia Dybowska na bezludną wyspę mogła wziąć ze sobą jedną jedyną rzecz, prawdopodobnie byłyby to kozaki za kolano. Co z tego, że temperatura "nie ta", a czerń stroni od słońca. Te buty z wysoką cholewką to fachowcy do zadań specjalnych, którzy potrafią zagrać złudzeniem optycznym i wydłużyć wizualnie nogę. Co więcej, mają w sobie zarówno pikanterię, jak i zawadiakę, którego nie może zabraknąć w stylizacjach współczesnej lalki Barbie.