W roli głównej: płaszcz dwurzędowy. Jak nosić go modnie na każdą okazję?

Płaszcz dwurzędowy to klasyk, który można nosić na wiele sposobów. Z czym go łączyć na co dzień, a z czym na wieczór? Dzięki naszym wskazówkom stworzysz udaną stylizację na każdą okazję.

Co to znaczy płaszcz dwurzędowy? Wyjaśniamy

Jeśli szukasz szykownego okrycia wierzchniego na lata, doskonałym wyborem będzie płaszcz dwurzędowy. Co to znaczy? Jego nazwa nawiązuje do dwóch rzędów guzików, które zdobią jego przód. Pierwszy zapinamy, drugi pełni funkcję ozdobną.

Podobnie, jak garnitur, biała koszula czy jeansy, płaszcz dwurzędowy ma swój rodowód w męskiej garderobie. Już w XIX wieku stanowił synonim klasycznej elegancji. Z czasem przyjął się w kobiecej wersji i nie wychodzi z mody do dziś. Od dyplomatki w stylu Jackie Kennedy po legendarne trencze jak od Burberry – dwurzędowe płaszcze damskie królują na wybiegach, w sieciówkach i wśród kobiet w każdym wieku.

Uwielbiają je pierwsze damy czy członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej, ale też gwiazdy. Nic dziwnego. Ten ponadczasowy fason jest szalenie elegancki i zawsze dodaje klasy. W swoich szafach mają go m.in. Jolanta Kwaśniewska, Agata Kornhauser-Duda, Magda Mołek czy Agnieszka Woźniak-Starak.

Jaki płaszcz dwurzędowy damski wybrać? Oto najmodniejsze modele

Płaszcz dwurzędowy to doskonały wybór dla każdej z nas. Trzeba tylko dopasować odpowiedni model do swojego stylu i typu sylwetki. W codzienne stylizacje najlepiej wpisze się oversize’owy, w stonowanym kolorze. Może być szary albo camelowy. Jeśli cenisz klasyczną elegancję, postaw z kolei na dłuższy płaszcz dwurzędowy – taliowany, sięgający za kolano. Będzie idealny do ołówkowej sukienki czy garnituru.

Płaszcz dwurzędowy – jak nosić? Podstawowe wskazówki

Klasyczny płaszcz dwurzędowy to wymarzona baza stylizacji. To okrycie wierzchnie znakomicie odnajdzie się w eleganckich, formalnych połączeniach, ale też w codziennym, casualowym wydaniu. Świetnie współgra z kozakami na obcasie, botkami na platformie, a nawet z trampkami za kostkę. Jeśli szukasz pomysłów na to, z czym go nosić, poniżej znajdziesz sprawdzone propozycje na każdą okoliczność.

Komfortowo na co dzień: płaszcz wełniany dwurzędowy damski w casualowej stylizacji

Zimowy płaszcz dwurzędowy z wełną w składzie to sprawdzony wybór na chłodne miesiące. Z powodzeniem wykorzystasz go w wielu stylizacjach. Najprostsza? Sweter i jeansy. Wybierz model z szerszą nogawką i dodaj botki w stylu lat 70., tak jak Agnieszka Woźniak-Starak.

Taliowany płaszcz dwurzędowy – jak nosić go do biura?

Dwurzędowy płaszcz ściągnięty paskiem zda egzamin w drodze do biura czy na biznesowe spotkanie. Możesz go nosić na różne sposoby: z prostą, ołówkową sukienką albo narzucony na szykowny garnitur ze spodniami palazzo. W obydwu wersjach najlepiej sprawdzą się buty na obcasie. Klasyczne szpilki i torebka kuferek w stylu Jackie bag dodadzą stylizacji niezbędnej klasy. Całość możesz uzupełnić apaszką wiązaną szykownie pod szyją i okularami w modnych oprawkach.

Czarny płaszcz dwurzędowy w stylizacji na wieczór. Do czego pasuje?

Jeśli lubisz uniwersalne modowe rozwiązania, wybierz czarny płaszcz dwurzędowy. Damski model o tym kroju możesz nosić od rana do wieczora. Wystarczy zmienić styl. W zestawie na spotkanie z przyjaciółmi, randkę czy wielkie wyjście wykorzystaj sukienkę wieczorową, która podkreśli twój typ figury. Dodaj szpilki i kopertówkę, a na ramiona zarzuć dwurzędowy płaszcz. Sprawi, że całość będzie wyglądać szykownie i z klasą.

