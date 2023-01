Wzorzyste szaleństwo gwiazd TV. Sweterki, które noszą, zaraz będziemy widzieć wszędzie

Agnieszka Woźniak-Starak i kolorowe pasy

Agnieszka Woźniak-Starak ubrała się ostatnio do pracy w sweter w zielono-fioletowe pasy. To jedno z najmodniejszych połączeń kolorystycznych 2022 roku, o którym jeszcze nie zapominamy. Choć kolory przyciągają jak magnes, to sweterek byłby zdecydowanie nudniejszy, gdyby paski były pionowe lub poziome. Ułożone na skos znacznie bardziej intrygują. Prezenterka zestawiła tę szaloną górę ze stonowanym dołem, czyli jeansami w odcieniu écru.