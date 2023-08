Sukienki na jesień na co dzień, do pracy i na ważne okazje. Jakie wybierać?

Sukienki jesienne na co dzień. Mamy faworytkę w tej kategorii

Casualowe stylizacje rządzą się swoimi prawami, a raczej ich brakiem. To właśnie w nich możesz dać się ponieść modowej wyobraźni i dowolnie eksperymentować z krojami, kolorami czy wzorami. Mamy jednak w tej kategorii faworytki, bez których nie wyobrażamy sobie codziennych wyjść w chłodnym okresie przejściowym. Są nimi, oczywiście, dzianinowe sukienki jesienne, które łączą w sobie wygodę, przyjemne otulenie i modny wygląd.

Fanką dzianinowych modeli jest Katarzyna Cichopek, która co roku przemyca je do swoich codziennych stylizacji. Jednym z najlepszych wyborów jest beżowa sukienka sweterkowa na jesień. To połączenie długości mini z golfem, do których aktorka dobiera futrzaną ramoneskę i kozaki. Możesz też postawić na model w innym kolorze, np. ultradopasowaną kreację dzianinową w odcieniu czerwonym. Jedno jest pewne – w tak modnej sukience nawet kapryśna jesienna pogoda będzie ci niestraszna.

Katarzyna Cichopek w dzianinowej sukience © Instagram.com | katarzynacichopek

Wzorzyste sukienki jesienne do pracy – eleganckie i modne

Jakie sukienki jesienne do pracy warto mieć na oku? Idealne modele powinny być zgodne z firmowym dress codem, eleganckie i wygodne. Strzałem w dziesiątkę są wzorzyste kreacje, np. koszulowe z plisowanym dołem, podobne do tej, którą podpatrzyliśmy u Małgorzaty Rozenek-Majdan. Prezenterka wprowadza odrobinę koloru do swoich outfitów zarezerwowanych do pracy. Mimo to całość jest godna uwagi i warta odwzorowania podczas jesiennych dni.

Wolisz stonowaną kolorystykę? W takim razie dobrym pomysłem na dopełnienie stylizacji do pracy są sukienki na jesień w kwiaty. Wybieraj te o długości midi, o kroju koszulowym albo rozkloszowanym, który ładnie podkreśla talię. W przypadku wzoru warto zamienić drobną, kojarzącą się z latem łączkę na duże printy. Ciekawym przykładem jest np. sukienka Natalii Siwiec.

Natalia Siwiec w jesiennej sukience © Instagram.com | nataliasiwiec.official

Coś na wyjątkowe okazje: małe czarne sukienki jesienne

Szykując się na ważną okazję, warto czerpać z nieśmiertelnej i zawsze modnej klasyki. Bez względu na to, czy jest to randka w ekskluzywnej restauracji, wesele, czy inne wydarzenie, w trakcie którego obowiązuje elegancki ubiór – czarne sukienki jesienne to zawsze dobry wybór. W wersji na okres przejściowy są dłuższe i cieplejsze, jednak równie kobiece i szykowne.

Czarne sukienki na jesień. Jak je stylizować? © Getty Images

Możesz zdecydować się np. na czarną sukienkę midi na jesień. Uniwersalną długość warto przełamać ciekawą górą. Co powiesz na asymetryczny, odsłaniający jedno ramię dekolt? Równie świetnie sprawdzi się wycięcie na łódeczkę albo w kształcie litery V. Tak prosta i jednocześnie elegancka stylizacja daje ci ogromne pole do popisu w kwestii dodatków. Możesz albo zdecydować się na total look, albo podkręcić strój butami i torebką w kontrastujących kolorach. Wybór należy do ciebie.

