Te damskie buty na wiosnę to wybór na lata. Cztery ponadczasowe modele

Na długo przed tym, gdy temperatury za oknem zaczną rosnąć i oficjalnie przywitamy kalendarzową wiosnę, marzymy o zamienieniu puchowych kurtek na lżejsze płaszcze, a ciepłych śniegowców na lekkie wiosenne buty. Damskie modele co sezon kuszą kolorami i wzorami: od neonów po pastele. W trendach nie brakuje jednak również takich, które wracają do mody regularnie co sezon.

Niezależnie od tego, czy przy wyborze obuwia na wiosnę, kierujesz się sercem czy rozumem, ponadczasowe modele są zdecydowanie warte uwagi. Zostają w szafie na lata. Nigdy nie wychodzą z mody, a poza tym idealnie pasują do niemal każdej stylizacji. Jakie buty wiosenne damskie wybrać, by posłużyły nam przez wiele sezonów, zapewniały komfort i podkreślały styl? Poniżej znajdziesz cztery propozycje obuwia na wiosnę, które bez trudu dopasujesz do wielu rzeczy ze swojej szafy.

Modne buty wiosenne: damskie mokasyny. Wybór na wiele sezonów

Mogą być skórzane lub zamszowe, zdobione złotą klamerką albo w typowo casualowym stylu. Każde mokasyny będą idealnym wyborem na długie spacery, do biura czy na kawę z przyjaciółką. Przeglądając kolekcję z poprzednich sezonów, trudno zaprzeczyć faktom: te damskie buty wiosenne wracają jak bumerang. Nic dziwnego, bo rewelacyjnie łączą styl z wygodą. Dobrze wie o tym Magda Mołek.

Najbardziej ponadczasowe będą te w stonowanych kolorach. Warto wybrać czarne, ciemnobrązowe albo w jednym z modnych odcieni beżu. Z czym je nosić? Z kobiecym garniturem, z jeansami albo z ulubionymi, zwiewnymi sukienkami.

Płaskie buty damskie na wiosnę: skórzane baleriny. Wygoda w dobrym stylu

Baleriny to buty damskie wiosenne, które od lat są mniej lub bardziej popularne. Wierne są im jednak słynące z doskonałego wyczucia stylu Francuzki. Warto wziąć z nich przykład, bo baleriny wykonane z dobrej jakości, miękkiej skóry naturalnej to zdecydowanie najwygodniejsze z eleganckich butów do noszenia na co dzień.

Świetnie komponują się z takimi klasykami z kobiecej szafy, jak jeansy, beżowy trencz, biała koszula czy mała czarna sukienka, ale pokochają je nie tylko minimalistki. Para czarnych lub beżowych balerinek to wymarzony dodatek do wiosennych ubrań w pastelowych kolorach czy zdobionych modnymi wzorami.

Najwygodniejsze buty wiosenne damskie: sportowe sneakersy w uniwersalnym kolorze

Sportowe obuwie na stałe wpisało się w kanon trendów na wiosnę i od dawna nie jest zarezerwowane do noszenia z dresem czy legginsami. Modne trampki i sneakersy z powodzeniem możemy zakładać do jeansów, sukienek, a nawet do garnituru. Jeśli chcesz, by takie wiosenne buty sportowe posłużyły ci dłużej niż jeden sezon, postaw na ponadczasowy model. Dobrym wyborem będą białe, skórzane tenisówki, sneakersy na grubych podeszwach albo trampki , które w swoich szafach mają między innymi Anna Kalczyńska czy Jessica Mercedes.

Eleganckie buty wiosenne damskie: czółenka na wiele okazji

Szukasz eleganckich butów damskich na wiosnę, które będą pasować niemalże do wszystkiego i na pewno nie wyjdą z mody w kolejnych sezonach? Nasz typ to czółenka w cielistym kolorze. Beżowe, kremowe albo pudrowo różowe będą dobrze wyglądać zarówno do garnituru w kratkę, jak i do sukienki na wesele. Dodatkowo pięknie wydłużą i wysmuklą nogi. Takie eleganckie damskie buty wiosenne warto mieć w garderobie. Ich fanką jest m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan.

