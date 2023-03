Apaszki damskie to elegancki sposób na podkręcenie stylizacji. Jak je nosić?

Szukasz prostego sposobu na podkręcenie ulubionej stylizacji? Wybór jest prosty: apaszki damskie. To niepozorne akcesoria, które potrafią w sekundę odmienić cały look. Jak nosić modne apaszki i jakie modele warto mieć na oku? Zobacz sama.

Jakie apaszki są modne? Propozycje najlepszych dodatków

Zacznijmy od sprawdzenia, jakie apaszki są modne. Jeśli uwielbiasz szaleć z kolorami i wzorami, to w twojej kolekcji powinny znaleźć się dodatki w soczystych odcieniach – czerwonym, różowym (w stylu Magdy Mołek), fuksjowym albo żółtym. Równie świetnie sprawdzą się ciekawe printy – kwiaty, motyw zwierzęcy, czaszki, serca i nie tylko.

Wolisz klasykę? Żaden problem, bo w sklepach bez względu na trendy znajdziesz eleganckie apaszki damskie jedwabne. To połączenie szyku i klasy z jakością premium, dzięki której nowy dodatek zostanie z tobą na wiele sezonów. W ponadczasowej odsłonie najlepiej sprawdzą się akcesoria w uniwersalnych odcieniach, np. czarne apaszki damskie i inne jednokolorowe modele.

Eleganckie apaszki jedwabne – jak je nosić, aby zawsze wyglądać dobrze?

Nie masz pomysłu, jak nosić apaszki? Choć coroczne trendy zachęcają do modowych eksperymentów, to warto dać szansę zawsze modnej klasyce. Dobrym wyborem jest połączenie nowego dodatku z koszulą. W takiej odsłonie doskonale sprawdzi się duet garnituru damskiego i apaszki – profesjonalny, szykowny i idealnie wpisujący się w trend power dressingu.

Ciekawym pomysłem jest także dodanie do ulubionej sukienki apaszki jedwabnej. Jak nosić ją w takiej odsłonie? Wszystko zależy od samej kreacji. Do tej prostej dobierz dłuższy dodatek i zawiąż go jak kokardę, podczas gdy do efektownej sukienki świetnie sprawdzi się apaszka damska noszona jako gumka lub opaska do włosów.

Jak wiązać apaszki na szyi i głowie? Wypróbuj nasze sposoby

Istnieje kilka sposobów na to, jak wiązać apaszki na szyi. Najprostszym i zarazem najlepszym z nich jest klasyk – gawroszka, czyli ze skrzyżowanymi końcami. Taki dodatek możesz nosić do wszystkiego – białych t-shirtów i jeansów, koszuli i spódnicy ołówkowej albo szmizjerki. Możesz też postawić na apaszkę z płaskim węzłem, narzucić ją na ramiona albo wybrać długi model i związać go na wysokości mostka.

A może szukasz sposobu, jak wiązać apaszki na głowie? Najlepszym pomysłem jest zainspirowanie się gwiazdami, które już od sezonów wykorzystują w swoich stylizacjach ten trend. Świetnym przykładem jest Julia Wieniawa, która nosi wzorzystą apaszkę na głowie jak chustę, czyli z wiązaniem z tyłu. W takiej odsłonie warto postawić na rozpuszczone włosy.

Inną propozycją jest tzw. babushka scarf, czyli noszenie eleganckich apaszek damskich zawiązanych pod brodą. Możesz też zastąpić nimi gumkę albo opaskę do włosów. Gwarantujemy, że będziesz zachwycona efektem rodem ze świata high fashion.

Jak przechowywać apaszki? Praktyczne wskazówki

Wiesz już, jak wybrać i grać nowy dodatek w swoich stylizacjach. A jak przechowywać apaszki damskie? Jedwabne modele najlepiej złożyć i schować w szufladzie lub innym miejscu, do którego nie docierają promienie słoneczne. Dla pewności warto umieścić je w dodatkowym pudełku albo woreczku wykonanym z naturalnego materiału. Mniej problematyczne w przechowywaniu są apaszki damskie bawełniane – nie tylko nie wymagają delikatnego prania, ale także mogą być z powodzeniem chowane razem z innymi akcesoriami albo ubraniami.

