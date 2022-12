Coraz krótsza i krótsza. Marynarka Agnieszki Woźniak-Starak robi karierę

Marynarka to jedno z ulubionych elementów garderoby Agnieszki Woźniak-Starak. Możemy tylko domyślać się, jak bogatą kolekcję marynarek ma w swojej garderobie. Gwiazda co chwila zwraca uwagę oryginalnym fasonem. I kiedy wydaje się, że temat marynarki został już wyczerpany do granic możliwości - ona zaskakuje oryginalnymi pagonami na ramionach lub dekonstrukcyjną formą. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na ścięty model.