Jaki plecak damski kupić? Wybieramy dodatek, który będzie praktyczny i zawsze modny

Zamiast torebek wolisz plecaki damskie? To świetnie się składa, bo praktyczne i stylowe akcesoria podbijają co roku zarówno trendy, jak i stylizacje gwiazd. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jak wybrać najlepszy model.

Dlaczego warto zamienić torebki na plecaki damskie? Poznaj ich zalety

Zastanawiasz się, czy praktyczne i modne plecaki damskie są dobrym wyborem? Zdecydowanie tak. W wielu sytuacjach z powodzeniem zastąpią torebki – na co dzień, w trakcie wycieczek, a jeśli wybierzesz elegancki model, to nawet w stylizacjach do biura. Ich największą zaletą jest komfort noszenia. Z pewnością przynajmniej raz miałaś sytuację, w której torebka była zapakowana po brzegi, a co za tym idzie – bardzo ciężka. W takim przypadku plecaki damskie okazują się wręcz zbawienne. Nie tylko pozwalają na równomierne rozłożenie ciężaru, ale także gwarantują, że twoje ręce będą wolne w każdej sytuacji.

Praktyczny design, wygoda noszenia i pakowność to nie wszystko. Na rynku znajdziesz zarówno sportowe, jak i minimalistyczne, eleganckie plecaki damskie. Nie brakuje też propozycji wpisujących się w trendy danego sezonu – ozdobionych wzorami, w ciekawym kolorze czy z oryginalnymi dodatkami, np. frędzlami. Dzięki temu bez problemu dopasujesz nowy plecak damski do swojego indywidualnego stylu.

Najlepsze plecaki damskie – jak wybrać idealny model na co dzień i nie tylko?

Doskonałym wyborem na co dzień są małe plecaki damskie z prawdziwej lub syntetycznej skóry, które bez problemu upolujesz w dobrej cenie w popularnych sklepach. Prosty design i poręczny rozmiar tworzą duet, który świetnie odnajdzie się podczas wypadów na miasto, do pracy, a nawet na imprezie czy festiwalu. Oprócz czarnych klasyków możesz też zafundować sobie plecak w odcieniu brązowym, bordowym, ciemnozielonym czy różowym.

Równie dobrą propozycją są sportowe plecaki damskie, które poradzą sobie nie tylko w drodze na trening. Możesz nosić je też na co dzień lub w trakcie wycieczek. W przeciwieństwie do typowo miejskich modeli mają większy rozmiar i są wykonane z syntetycznego, łatwego w czyszczeniu materiału. Dobrym wyborem jest plecak damski z usztywnianym tyłem i dodatkowymi kieszonkami na zewnątrz.

A może szukasz modelu do zadań specjalnych? W takim przypadku jedynym słusznym wyborem są maksymalnie pojemne plecaki turystyczne. Jeden z nich ma już w swojej szafie Julia Wieniawa, która postawiła na miękki zielony model bez usztywnień. To znakomita alternatywa dla walizki, którą polecamy na każdą podróż.

Do czego nosić plecaki damskie? Stylowe wskazówki

Wiesz już, jakie praktyczne akcesorium wybrać. A jak nosić plecaki damskie, aby zawsze wyglądać dobrze? Wszystko zależy od tego, w jakim looku chcesz wykorzystać jeden z nich. Jak już wspominaliśmy, na co dzień warto wybierać minimalistyczne akcesoria ze skóry, które będziesz mogła bez problemu zestawiać ze wszystkim, na co tylko masz ochotę. Skórzane plecaki damskie w rozmiarze mini pasują do jeansów, garniturów, trapezowych spódnic czy kombinezonów.

Drugą propozycją jest dodanie sportowego plecaka damskiego do stylizacji utrzymanej w tych samych klimatach – z szortami albo kolarkami, bluzą czy topem treningowym. Świetną inspiracją jest Anna Lewandowska, która dopełniła swój wygodny look żółtym plecakiem.

