Zalety pikowanej kamizelki damskiej. Dlaczego warto mieć ją w szafie?

Nie wiesz, czy zakup modnej i ciepłej kamizelki pikowanej damskiej jest dobrym pomysłem? Tysiące kobiet, które mają ją już w swojej szafie, potwierdzają, że jest ona trafioną inwestycją. Największą zaletą takiego modelu jest to, że jest szalenie praktyczny – dobrze radzi sobie zarówno w mieście, jak i podczas wycieczek. Nie ogranicza swobody ruchów, nie przegrzewa, a do tego świetnie sprawdza się w okresie przejściowym, zastępując kurtkę. Wystarczy nosić pikowaną kamizelkę w duecie z ulubionym swetrem albo bluzą.

Co więcej, kamizelka pikowana damska pasuje niemalże do wszystkiego. Można łączyć ją z jeansami i swetrami, kompletami dresowymi, a nawet spódnicami czy sukienkami, np. dzianinowymi. A to wszystko w połączeniu z różnorodnością modeli dostępnych zarówno w sieciówkach, jak i markach premium. Możesz zafundować sobie kamizelkę pikowaną w minimalistycznej odsłonie, która zostanie z tobą na lata, albo postawić na bezrękawnik w najmodniejszym kolorze aktualnego sezonu.

Mini czy maxi? Postaw na ulubioną długość kamizelki pikowanej damskiej

Popularność bezrękawników sprawiła, że w sklepach czekają nie tylko klasyczne kamizelki sięgające do bioder. To nadal najbardziej uniwersalne propozycje, które nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Jeżeli jednak chcesz zaszaleć z długością, która w oryginalny sposób dopełni twoje stylizacje, to fantastycznym wyborem jest długa kamizelka pikowana. Model maxi, który podpatrzyliśmy np. u Małgorzaty Kożuchowskiej, to gwarancja ciepła i komfortu w każdej sytuacji.

Wolisz jej totalne przeciwieństwo, czyli ultrakrótką kamizelkę pikowaną damską? To świetnie się składa, bo i takie modele pojawiają się w kolekcjach popularnych sklepów. Rewelacyjnym wyborem jest m.in. bezrękawnik sięgający do talii, najlepiej o kroju oversize, który idealnie dopełni sportowe stylizacje. Na właśnie taką damską pikowaną kamizelkę postawiła już m.in. Julia Wieniawa.

Wybieramy kolor pikowanej kamizelki – damskie modele w tych odcieniach to zawsze dobry wybór

Gdy dobierzesz już idealną długość, czas na wybór koloru. Absolutnym hitem, który co roku pojawia się w stylizacjach gwiazd, jest beżowa kamizelka pikowana. Bezrękawnik noszony m.in. przez Annę Lewandowską jest szalenie uniwersalny, dzięki czemu pasuje do wszystkiego. Równie duże możliwości stylizacyjne daje czarna, granatowa albo biała pikowana kamizelka.

Jeżeli wolisz zaszaleć z kolorem, to może spodoba ci się np. różowa kamizelka pikowana damska, na którą stawia Magda Mołek. Dziennikarka wybrała soczysty odcień, jednak równie dobrym pomysłem będzie sportowy bezrękawnik w odcieniu pastelowego różu. Na liście polecanych barw znalazły się też tonacje musztardowe, czerwone, jasnożółte i karmelowe.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

