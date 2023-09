Modne kozaki damskie na jesień. Dla tych modeli łatwiej będzie rozstać się z latem

Zapewnią komfort w coraz chłodniejsze dni, ale z powodzeniem można nosić je do zwiewnej, letniej sukienki. Modne kozaki damskie na jesień to buty, które pokochasz za styl i wygodę noszenia. Jeśli rozglądasz się za nową parą, te modele musisz mieć na oku.

Jakie kozaki damskie wybrać na jesień? Poznaj najgorętsze trendy

Choć złota polska jesień lubi rozpieszczać nas pogodą, poranki i wieczory są coraz chłodniejsze. W tym czasie przy wyborze stylizacji balansujemy między tym, co letnie, a tym, co ma uchronić nas przed niskimi temperaturami powietrza. Mimo że dobrze sprawdzają się zarówno zwiewne sukienki, jak i ciepłe swetry, sandałki zdecydowanie warto zamienić już na zakryte buty. Do wyboru mamy botki, mokasyny i sportowe sneakersy. Na ich tle szczególnie wyróżniają się jednak modne kozaki damskie. Jakie modele będą hitami jesieni? Od zamszowych, przez inspirowane Dzikim Zachodem, aż po eleganckie – na szpilce lub słupku – sprawdź przegląd najmodniejszych, a na pewno znajdziesz swój typ.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zamszowe kozaki damskie to hit sezonu – te modele zostaną z nami na dłużej

Zamszowe kozaki damskie to absolutny hit jesieni. Możesz sięgnąć po te w odcieniach beżu, camelu lub brązu albo postawić na czarne, tak jak Katarzyna Cichopek. Znaczenie ma nie tylko kolor, ale też fason. Do biurowych stylizacji z marynarką pasować będą przede wszystkim te na szpilce. W bardziej swobodnych casualowych zestawach odnajdą się z kolei płaskie lub na niewysokim słupku.

Zamsz to wyjątkowo wdzięczny materiał na jesień, który co sezon robi furorę na wybiegach największych domów mody. Wybierając zamszowe kozaki, możesz więc być pewna, że nie tylko przechodzisz w nich najbliższe miesiące, ale też z powodzeniem wyjmiesz z szafy za rok.

Klasyczne kowbojki, czyli kozaki damskie na jesień w stylu Dzikiego Zachodu

Z mody nie wychodzą też klasyczne kowbojki. Wysokie kozaki damskie w tym stylu szczególnie upodobały sobie między innymi Agnieszka Woźniak-Starak i Kinga Rusin. To buty, które w ciekawy sposób przełamują charakter każdej stylizacji, obojętnie, czy dodasz je do jeansów, marynarki czy zwiewnej, letniej sukienki. Co więcej: są bardzo wygodne dzięki stabilnym, ściętym obcasom i szerokim cholewkom.

Kozaki damskie z klamerkami – alternatywa dla motocyklowych botków

Regularnie co sezon w trendach królują motocyklowe botki. W tym sezonie mają jednak mocną konkurencję. W świecie mody bestsellerem okazały się wysokie kozaki damskie z klamerkami, które w swojej szafie ma już między innymi Maffashion, czyli Julia Kuczyńska. Ten model najlepiej prezentuje się w czerni, ale też w ciemnym, czekoladowym brązie. Poza tym, że jest bardzo wygodny, dodany do stylizacji natychmiast nadaje jej charakteru. Wbrew pozorom można go nosić nie tylko ze skórzaną kurtką, ale też w kontraście z eleganckim płaszczem czy minispódniczką.

Kozaki damskie za kolano – możesz zacząć nosić je jesienią

Jeśli mowa o jesiennych butach do spódnicy, niezawodne będą modne kozaki damskie za kolano. Muszkieterki ponownie zdominowały trendy i wszystko wskazuje na to, że zostaną z nami na dłużej. Mogą być zamszowe, skórzane, z dopasowaną lub szeroką cholewką, na płaskiej podeszwie lub na obcasie. Każde pozwolą nam dłużej nosić ulubione spódnice i sukienki: od zwiewnych, z końcówki lata, po dzianinowe i wełniane – w sam raz na chłodne dni.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.