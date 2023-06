Narzutki plażowe to urlopowy niezbędnik

Chcesz podkręcić stylizację zarezerwowaną nad morze? Odpowiedź jest prosta: narzutka plażowa. To niepozorny dodatek, który robi furorę. Zobacz sama, jak wykorzystują je gwiazdy.

Zastanawiasz się nad zakupem narzutki plażowej? Poznaj jej zalety

Masz wątpliwości, czy narzutka plażowa jest dla ciebie? Mamy dobrą wiadomość – to genialny dodatek pasujący każdej kobiecie. Młode dziewczyny i dojrzałe panie pokochały go przede wszystkim za stylowy wygląd i możliwość łączenia nie tylko ze strojem kąpielowym. Narzutka plażowa chroni przed słońcem i wiatrem, a do tego sprawdzi się znakomicie jako alternatywa dla równie popularnego pareo.

Z jej pomocą możesz w modny sposób ukryć części ciała, z którymi nie czujesz się najpewniej. Mogą być to szersze biodra, większy brzuszek, a nawet masywniejsze łydki, jeśli zafundujesz sobie długą narzutkę plażową.

Najlepsza narzutka na strój kąpielowy? Pomożemy ci wybrać idealny dodatek plażowy

Zachęciłyśmy cię do zakupu modnej narzutki na strój kąpielowy? W takim razie szukając idealnego modelu, warto zwrócić uwagę na te o długości maxi, czyli sięgające aż do kostek. To uniwersalna propozycja dla kobiet w każdym wieku, która zachwyca efektownym wyglądem. Podobnie jest w przypadku narzutki plażowej midi, np. w stylu Klaudii El Dursi. Z kolei fanki młodzieżowego stylu, które chętnie odsłaniają nogi, powinny mieć na oku krótki model sięgający lekko za pośladki.

Nie bez znaczenia jest również wykonanie tego dodatku. Narzutka plażowa z cienkiej i przewiewnej tkaniny to gwarancja komfortu nawet w trakcie upalnych dni. Lekki, najlepiej szybkoschnący materiał poradzi sobie znakomicie na każdym urlopie. Jeśli planujesz jednak nosić narzutkę plażową w miejskich i codziennych stylizacjach na lato, to warto mieć na oku modele z bawełny albo wiskozy.

W kwestii kolorów i wzorów masz pełną dowolność. Klasykiem są czarne i białe narzutki plażowe. Możesz jednak zafundować sobie model ażurowy, z frędzlami albo ozdobiony oryginalnymi printami, tak jak Małgorzata Kożuchowska. Kwiaty, tropikalne desenie, a nawet zwierzęcy motyw są mile widziane w plażowych stylizacjach.

Narzutka plażowa nie tylko do stroju kąpielowego. Wypróbuj te zestawy podczas urlopu

Choć narzutka plażowa tworzy najbardziej zgrany duet ze strojem kąpielowym, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nosić ją nie tylko w zestawie z kostiumem. Niepozorny dodatek daje wręcz ogromne możliwości stylizacyjne, dzięki czemu posłuży ci i na plaży, i na mieście.

Świetnym pomysłem jest zestaw narzutki plażowej i krótkich spodenek, który podpatrzyliśmy już między innymi u Julii Wieniawy. Aktorka postawiła na denimowe szorty i biały crop top. W trakcie wakacji możesz albo całkowicie odwzorować look polskiej gwiazdy, albo wyłącznie się nim zainspirować. Śmiało łącz narzutkę plażową z muślinowymi albo lnianymi szortami, ażurowymi topami, a nawet górą od stroju kąpielowego.

Coraz więcej kobiet nosi narzutkę plażową zamiast sukienki. To znakomity pomysł, jeśli twój model ma wiązanie w pasie. Możesz stworzyć ozdobną kokardę w talii i wykorzystać modny dodatek w roli kreacji na zakupy czy spotkanie z przyjaciółkami.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.