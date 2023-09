Różowa marynarka to hit wśród gwiazd. Sprawdź, na ile wiele sposobów można ją nosić

Różowa marynarka zastąpi czarną? To idealny wybór na wiele okazji

Czarna marynarka od kilku sezonów ma mocną konkurencję. Za sprawą premiery filmu o lalce Barbie i nie tylko, dominującym kolorem w trendach okazał się róż. Dziś zdobi on niemal wszystkie elementy garderoby, począwszy od miękkich swetrów, skończywszy na kobiecych garniturach. Hitem okazała się też różowa marynarka, która podbiła wybiegi takich domów mody jak Valentino czy Chanel. Teraz bije rekordy popularności wśród gwiazd i wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej.

W czym tkwi jej fenomen? Jest niezwykle twarzowa, pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom. Wygląda szalenie kobieco, a dodatkowo świetnie sprawdza się przy wielu okazjach. W towarzystwie odpowiednio dobranych dodatków różowa marynarka zda egzamin w biurze, na randce, na weselu czy podczas wieczornego wyjścia. Pytanie tylko: z czym ją nosić?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak nosić różową marynarkę? Dzięki tym wskazówkom nie zabraknie ci pomysłów na stylizacje

Różowa marynarka to ubranie, które może wyglądać naprawdę elegancko i z klasą. Trzeba jednak wiedzieć, z czym je połączyć. Intensywny kolor sam w sobie jest efektowny i przykuwa uwagę, dlatego warto zrównoważyć go innymi, stonowanymi odcieniami: bielą, czernią, szarością lub beżem.

Dobrym pomysłem na stylizacje z różową marynarką jest też total look, czyli ubiór w tonach jednego koloru. Ubrana od stóp do głów w róż na pewno nie przejdziesz niezauważona, ale takie połączenie może prezentować się bardzo szykownie, a dodatkowo optycznie wysmukla sylwetkę. Jego fanką jest chociażby Ewa Drzyzga.

Jaka bluzka do różowej marynarki będzie najlepszym wyborem? Znamy odpowiedź

Ważnym elementem stylizacji z różową marynarką jest bluzka. Zastanawiasz się, jaką wybrać? Najpewniejszym wyborem będzie prosty, gładki T-shirt w neutralnym kolorze, najlepiej biały lub czarny. Równie dobrze sprawdzą się białe i czarne koszule. Ciekawym rozwiązaniem może okazać się bluzka w kontrastowym odcieniu lub dobrana na zasadzie ton w ton. Pomarańcz, czerwień czy fiolet to dobry kierunek.

Z czym nosić różową marynarkę na co dzień? Sprawdź

Różowa marynarka w stylizacji na co dzień stworzy zgraną całość z niebieskimi jeansami. Jeśli jednak chcesz pójść o krok dalej, postaw na pełny, różowy garnitur i dobierz do niego modne dodatki. Biały T-shirt, białe, skórzane tenisówki i wzorzysta apaszka pod kolor to wszystko, czego potrzebujesz, by zyskać naprawdę interesującą i stylową całość. Tak różową marynarkę nosi między innymi Paulina Sykut-Jeżyna.

Różowa marynarka w stylizacji na wieczór – w tym wydaniu zadasz szyku

Różowa marynarka damska to doskonały wybór na wyjątkowe okazje. Na wieczór możesz wybrać tę pudrową, o mocno przeskalowanym kroju. Narzuć ją na małą czarną albo, jak Małgorzata Socha lub spróbuj zestawić ze spodniami do kompletu, jasnym topem i srebrnymi szpilkami. Do stylizacji z pudrowo-różową marynarką idealnie pasować będą akcesoria w chłodnym odcieniu srebra.

Małgorzata Socha postawiła na różowy garnitur © Instagram.com, malgosia_socha

W rockowej wersji – różowa marynarka idealna na chłodny dzień

Jak nosić różową marynarkę tweedową lub wełnianą? W rockowym wydaniu. Dodaj do niej czarne skórzane spodnie, wojskowe botki i koszulę lub sweter z golfem. W takiej wersji różowy żakiet nosi Monika Olejnik. Wygląda rewelacyjnie.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.