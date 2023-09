Nosi najlepszą kurtkę na jesień. Nigdy nie wyjdzie z mody

Narożna w klasycznej kurtce jeansowej

Magdalena Narożna postawiła na klasykę, czyli niebieską katanę z jednym tylko urozmaiceniem – przetarciami, które do tej pory raczej funkcjonowały tylko w przypadku spodni. Taką kurtkę najlepiej zestawić z gładkim T-shirtem lub modelem z nadrukami. Pasuje do zwiewnych czy plisowanych spódnic, które jesienią będą wyglądały genialnie w towarzystwie botków, kowbojek czy kozaków. Możesz też postawić na total look i włożyć jeansy – najlepiej z prostymi bądź nieco szerszymi nogawkami.