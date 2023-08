Spódnica jeansowa wraca do łask. Jak nosić ten ponadczasowy klasyk?

Jeansowa spódnica midi i maxi to absolutne klasyki garderoby kapsułowej. Obydwa modele cieszą się dużą popularnością wśród fashionistek z krajów Skandynawii, Francji, a także Polski. Fason ten potrafi być podstawą zarówno wiosennych, jak i jesiennych looków. Długość spódnicy może sięgać za kolano, do połowy łydki lub przed kostkę, a różnorodność fasonów i odcieni pozwala wpisać się tej spódnicy w różne style. Country, boho, klasyczny czy punkowy? Wszystko zależy od tego, w którym czujesz się najlepiej.

Spódnica jeansowa maxi

Długie modele spódnic pojawiły się już w latach 60. kiedy projektanci zainspirowali się ruchem hipisów. "Dzieci kwiaty" modyfikowały stare jeansy w spódnice o maksymalnej długości. Aby nie krępować ruchów, zdecydowano też, aby nowe ubranie posiadało z tyłu niewielkie rozcięcie, dzięki czemu można było swobodnie poruszać się sztywnym denimie.

Późniejsze lata przyniosły przede wszystkim krótsze wersje jeansowych spódnic, jednak modele sięgające do kostek wciąż są niezwykle popularne. Sławę zyskały nie tylko dzięki swojej uniwersalności, ale także dzięki pojawieniu się na pokazach takich marek jak Diesel, Burberry czy Altuzarra. Spódnice jeansowe o długości maxi częściej pojawiają się na Instagramie znanych it-girls oraz celebrytek, które dostrzegają nieskończony potencjał stylizacji z udziałem tego kultowego fasonu.

Małgorzata Rozenek-Majdan w jeansowej spódnicy © Instagram

Spódnica jeansowa o kroju ołówkowym

Spódnica jeansowa w kształcie tuby, o zwężającym się ku dołowi fasonie, wyraźnie przylega do sylwetki i podkreśla biodra. W tym modelu dobrze zwrócić uwagę na skład — jeśli zawiera w sobie elastan, a materiał jest elastyczny, spódnica nie będzie krępować naszych ruchów i będzie znacznie bardziej komfortowa w noszeniu.

Inną opcją są jeansowe spódnice midi z rozcięciem. Ten wygodny wariant daje większą swobodę, a dodatkowo lekko odsłania nogi.

Spódnica jeansowa z rozcięciem © Instagram.com | fleurraffan

Spódnica jeansowa midi

Spódnica jeansowa o długości sięgającej kolan lub połowy łydki, czyli tzw. spódnica midi, to kompromis między modną wersją maxi i cieszącą się w latach 2000. minispódniczką z denimu. Spódnice jeansowe midi są chyba najpopularniejszym fasonem ostatnich lat, zwłaszcza te modele w jasnych odcieniach błękitu. Szczególnie interesującymi propozycjami są asymetryczne oraz rozkloszowane spódnice midi, które stanowią nowoczesną wariację na temat klasycznego fasonu.

Spódnica jeansowa z asymetrycznym zapięciem

Osobom, które chcą wyróżnić się z tłumu, polecamy model z elementami asymetrii. "Przekrzywione" zapięcie dodaje oryginalności formie, a także optycznie wyszczupla i wydłuża sylwetkę. Spódnica jeansowa z asymetrią ma w sobie więcej luzu i swobody od tych ołówkowych krojów. Ten fason świetnie sprawdzi się w zestawieniu z wysokimi kozakami, ale także sportowymi butami czy trampkami.

Spódnica jeansowa z asymetrycznym zapieciem © GTRES / Gtres Online / Forum | elisalevallois

Rozkloszowana spódnica jeansowa

Spódnica jeansowa o średniej długości i rozszerzanym kroju to najbardziej kobiecy wybór, który podkreśla talię, nadaje biodrom pełności i tworzy delikatne plisy. Jest nieodłącznym elementem garderoby dla miłośniczek stylu retro. Wystarczy dodać do niej płaskie sandałki i elegancką koszulę, a uzyskamy bardzo romantyczny look.

Kasia Szymanowicz w rozkloszowanej spódnicy © Instagram.com | kasia.szymanowicz

Spódnice jeansowe od dawna utrzymują się w modowym kanonie jako synonim swobody i wszechstronności. Dzięki uniwersalności można je zestawić z różnymi elementami garderoby, tworząc niezliczone stylizacje na różne okazje. Warto odkryć niekończące się możliwości jeansowej spódnicy i nosić ją, komponując w codzienne outfity w taki sposób, aby podkreślić swój styl.

Spódnica jeansowa — jak ją nosić?

Jeansowa spódnica w wersji midi to świetny wybór na codzienne wyjścia. Możesz ją zestawić z topem lub T-shirtem z nadrukiem i dodać mokasyny bądź sportowe buty, co nada charakteru casualowej stylizacji. Dobierz kolorowy plecak lub dużą torebkę na ramię, by stworzyć praktyczny i stylowy zestaw na co dzień.

Chłodniejszą porą do jeansowej spódnicy warto dobrać gruby kardigan, a także wysokie kozaki lub skórzane botki. Świetnie sprawdzi się także stylizacja ze skórzaną ramoneską.

Dla miłośniczek stylu boho spódnica jeansowa midi to idealna baza. Połącz ją z haftowaną bluzką, kurtką z frędzlami i kapeluszem. Dopasuj do tego kowbojskie botki lub sandały na płaskim obcasie, by uzyskać luźny look.

Dla uzyskania bardziej sportowego looku możesz wystylizować jeansową spódnicę z białym topem lub T-shirtem, sneakersami oraz sportową bluzą, którą luźno zarzuć na ramiona. Dla jeszcze lepszego podkręcenia looku warto dodać czapkę z daszkiem z logo ulubionej drużyny sportowej.