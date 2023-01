Stylowe i wygodne. Buty na koturnie powracają jak bumerang

Jak mawiała Coco Chanel – wysokimi utrzymuj swoją głowę, wartości i obcasy. A jeśli te ostatnie zawodzą? Wtedy wsuń stopy w buty na koturnie. To złoty środek pomiędzy kobiecym stylem, a wygodą . Buty na koturnie zapewniają poczucie stabilnej podeszwy i pewnego kroku. Są niezwykle różnorodne , dzięki czemu sprawdzą się nie tylko na stopach klasycznej elegantki, ale także neohippiski i idącej pod wiatr rebeliantki.

Sneakersy z wbudowanym koturnem to opcja na wysokim luzie - dosłownie i w przenośni. Po wybiegach i ulicach przeszły już najróżniejsze wariancje butów sportowych na koturnie . Od bokserskich modeli na kilkunastocentymetrowej platformie, przez koszykarskie trampki na podwyższeniu , aż po kosmiczne, multikolorowe i "brzydkie" sneakersy na grubej podeszwie .

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia do mody wróciły espadryle . Wraz z hippisowskim i festiwalowym trendem, który przebojem wdarł się do wiosenno-letniej garderoby, także espadryle zaczęły ulegać transformacjom. Stąd jutowe buty na koturnie, które łączą wygodę ze stylem hippie, stając się idealnym obuwiem na lato .

Wśród najmodniejszych butów na koturnie znalazły się sandały i klapki z otwartym frontem - zarówno wyposażone w szeroki i skórzany pas, a także cienkie paseczki przechodzące między palcami. To modele, które z jednej strony nawiązują do surowej, nowoczesnej i minimalistycznej formy, a z drugiej do tradycyjnego obuwia japońskiej gejszy.