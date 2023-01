Złote szpilki na wielkie wyjście. Klasyczne, nowoczesne czy w stylu retro?

Złoto to synonim luksusu i bogactwa. Kolor, zasiadający na najwyższym podium, jest bezkonkurencyjny w budowaniu spektakularnej stylizacji , pełnej blichtru i wieczorowej elegancji. Dlatego szpilki złote stanowią podstawę wyjątkowych kreacji, przeznaczonych na szczególne okazje.

Złote szpilki z odkrytymi palcami to mocna pozycja w świecie mody, która pasuje niemalże do wszystkiego. Sandały zbudowane z wąskich pasków, okalających stopę, świetnie wyglądają w towarzystwie lekkich, zwiewnych i koktajlowych sukienek.

W ostatnich latach smukłe obcasy ustąpiły miejsca w trendach masywnych sandałom. Złote szpilki na słupku oraz platformie to wyraz stylu lat 70. Kultowy projekt marki Saint Laurent stał się absolutnym hitem. Złote szpilki na słupku wnoszą do stylizacji charakter i przebojowość. Wygodne i stabilne sandały charakteryzuje podwyższenie pod śródstopiem, obcas w formie masywnej bryły oraz wiązanie wokół kostki.

To doskonała alternatywa dla złotych szpilek na cienkim obcasie, która zapewnia większy komfort chodzenia. Model optyczne wydłuża nogi , a ponadto przenosi punkt ciężkości na dolną partię sylwetki. Przez to reszta stylizacji wydaje się lżejsza i pozwala poeksperymentować z fasonem kreacji.

