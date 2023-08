Sukienka dzianinowa to hit na jesień. Podpowiadamy, jak ją nosić

Dzianinowa sukienka to stały punkt na liście jesiennych trendów. Jest wygodna, ciepła, podkreśla sylwetkę i doskonale odnajduje się w wielu stylizacjach. Jak ją nosić w tym sezonie, by cieszyć się komfortem i wyglądać modnie? Podpowiadamy.

Sukienka dzianinowa – jesienny must have

Po lecie zwykle chowamy zwiewne sukienki na dno szafy, by zrobić miejsce dla miękkich swetrów, ciepłych kurtek i ulubionych jeansów. Są jednak takie sukienki, które świetnie sprawdzają się jesienią i zimą. Dzięki temu, że są wykonane z ciepłych, przyjemnych w dotyku materiałów, zapewniają komfort nawet wtedy, gdy temperatury za oknem spadają.

Sukienki dzianinowe, bo o nich mowa, fakturą przypominają klasyczne swetry i kardigany. Mają jednak kobiece kroje, dopasowują się do sylwetki i perfekcyjnie wpasowują się zarówno w codzienne, jak i bardziej eleganckie stylizacje. Szukasz pomysłów na to, z czym je nosić? Spieszymy z pomocą.

Jak nosić sukienki dzianinowe? Podstawowe wskazówki

Sukienka dzianinowa może mieć długość mini, midi, a nawet maxi. Może być idealnie dopasowana do sylwetki albo wręcz przeciwnie – mieć luźny i swobodny krój. Niezależnie od tego, jaką wybierzesz, zyskasz ubranie, które pokochasz za komfort noszenia i fakt, że jest wymarzoną bazą stylizacji.

W zależności od okoliczności możesz łączyć ją z niemal każdym okryciem wierzchnim: od klasycznego trencza, przez skórzaną ramoneskę, aż po modną kurtkę bomberkę. Zgraną całość stworzy z butami na obcasie, ale równie dobrze wygląda w towarzystwie wygodnego, płaskiego obuwia.

Jakie buty do dzianinowej sukienki będą pasować najlepiej?

Podstawą ubioru z dzianinową sukienką będą odpowiednio dobrane buty. Jakie wybrać? W cieplejsze dni z powodzeniem możesz włożyć baleriny, trampki lub sneakersy. Jeśli chcesz uzyskać elegancki efekt, sięgnij po szpilki lub mokasyny. Gdy za oknem zrobi się chłodniej, sukienki dzianinowe najlepiej łączyć z botkami i kozakami. Dobrym wyborem będą zarówno masywne, wojskowe workery, jak i bardzo efektowne muszkieterki na obcasie.

Sukienki dzianinowe na co dzień – noś je w ten sposób, a będzie ci wygodnie

Ze względu na maksymalny komfort noszenia sukienki z dzianiny są idealnym rozwiązaniem na co dzień. Są wygodne, ciepłe, dopasowują się do sylwetki i nie wymagają żadnego wysiłku przy tworzeniu stylizacji. Do dzianinowej sukienki w casualowym wydaniu możesz włożyć ulubione buty sportowe, dokładnie tak, jak Małgorzata Socha. Aktorka swój strój uzupełniła modnymi, wysoko podciągniętymi białymi skarpetkami, drobną, złotą biżuterią i torebką pod kolor. Całość wygląda nowocześnie i kobieco.

Elegancka sukienka dzianinowa w stylizacji do biura? W tym wydaniu zadasz szyku

Sukienka dzianinowa do biura? Wybierz tę w stonowanym kolorze, o długości do połowy łydki. Czarna, beżowa lub biała midi z dzianiny dobrze wpisze się w dress code. Wystarczy dodać do niej klasyczne buty i akcesoria, by wyglądać stosownie do okoliczności i cieszyć się wygodą. Możesz wybrać czarne baleriny, szpilki lub mokasyny, a do tego obowiązkowo – skórzaną torebkę w formie kuferka.

Jak nosić sukienkę dzianinową w chłodne dni? Ten sposób jest prosty, a robi wrażenie

Ciepła sukienka dzianinowa zda egzamin nawet późną jesienią, podczas pierwszych przymrozków czy w naprawdę chłodne dni. Najlepiej łączyć ją wtedy z pasującym płaszczem – długim, wełnianym lub w formie klasycznego trencza. Do kompletu dobierz botki lub kozaki, np. kowbojki.

