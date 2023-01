Sweter oversize robi furorę. Jak go wystylizować, aby zawsze wyglądać dobrze?

Od sezonów podbija trendy, jest szalenie wygodny, a odpowiednio wystylizowany sprawdzi się i na co dzień, i na ważne wyjście. To sweter oversize, którego nie może zabraknąć w twojej szafie. Zobacz, jak go nosić, aby wyglądać modnie w każdej sytuacji.

Co to znaczy sweter oversize?

Na początek wyjaśnijmy, co to znaczy sweter oversize. Jak wskazuje jego angielska nazwa, to model, który na pierwszy rzut oka wygląda, jakby był za duży o kilka rozmiarów. Jest luźny i szeroki, ale właśnie tak ma być i za to pokochały go gwiazdy, w tym Katarzyna Zielińska, Julia Wieniawa czy Olga Frycz.

Możesz zafundować sobie szeroki golf, sweter oversize rozpinany (np. podobny do modelu noszonego przez Julię Wieniawę), klasyczny model z dekoltem w serek, pulower i wiele innych. Równie duży wybór masz pod względem koloru. Fankom mocnych barw mogą spodobać się propozycje w neonowych, soczystych odcieniach, podczas gdy minimalistki i fanki elegancji powinny zainwestować w szary, beżowy, biały albo czarny sweter oversize.

Luźny sweter oversize – jak go wystylizować? Zainspiruj się naszymi propozycjami

Masz w swojej szafie sweter oversize i nie wiesz, jak wystylizować go w zależności od okazji? Mamy kilka propozycji, które warto wypróbować bez względu na obowiązujące trendy.

Sweter oversize damski w stylizacji codziennej – modny casual

Luźny sweter oversize to must have w stylizacjach codziennych, zwłaszcza jeśli cenisz wygodę. W casualowym wydaniu sprawdzi się każdy model. Minimalistkom z pewnością przypadną do gustu szerokie golfy w odcieniach bieli, beżu albo czerni, podczas gdy kobiety plus size zachwyci niezwykle komfortowy sweter nietoperz. Wystarczy dodać do wybranego modelu ulubione jeansy, najlepiej o fasonie regular lub slim, oraz wygodne buty. Wiosną będą to sneakersy albo skórzane mokasyny, a zimą sznurowane botki lub modne kozaki.

Długi sweter w paski w oversize'owym wydaniu – kobieca stylizacja na randkę

Co powiesz na połączenie kobiecości i wygody? Jeżeli masz ochotę na właśnie takie połączenie, to zainspiruj się stylizacją Małgorzaty Rozenek-Majdan z długim swetrem w paski oversize w roli głównej. Celebrytka postanowiła połączyć golf z czarnym dołem z koronką i szpilkami. To wręcz idealny zestaw na randkę albo do pracy.

Gruby sweter oversize na sportowo – jak go ograć?

A jak nosić sweter oversize w damskich stylizacjach sportowych? Na dziesiątki różnych sposobów. Świetnym wyborem jest krótszy model połączony z joggerami albo spodniami dresowymi. Możesz zamienić je na legginsy, a podczas cieplejszych dni – na kolarki. Obowiązkowo dopełnij gotową stylizację ulubionymi butami sportowymi – sneakersami albo trampkami.

Jeśli masz ochotę, to możesz skompletować sportowy total look z czarnym albo białym swetrem oversize. Wystarczy zestawić go z ubraniami i dodatkami w tym samym kolorze i masz gotową wygodną, zgodną z ponadczasowymi trendami stylizację.

Gdzie kupić sweter oversize?

Nie wiesz, gdzie kupić sweter oversize? Odpowiedź z pewnością cię ucieszy. Z uwagi na popularność tego fasonu możesz znaleźć go w praktycznie każdym sklepie – sieciówce, polskiej marce albo w kolekcji ulubionego projektanta premium.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

