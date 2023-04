Torebka hobo – co to za dodatek? Jaką wybrać i jak ją nosić?

Pomieści wiele i doda stylizacjom nonszalancji. Torebka hobo – co to znaczy i jak wykorzystać ją w ubiorze w zależności od okazji? Sprawdź wszystko, co warto wiedzieć o tym ponadczasowym modelu torebki.

Torebka hobo – co to znaczy? Poznaj definicję kultowego dodatku

Chociaż do mody w wielkim stylu wróciła zaledwie kilka sezonów temu, jej historia sięga lat 50. Torebka typu hobo, bo o niej mowa, to dodatek, który uwielbiały takie ikony stylu, jak Jackie Kennedy, ale też Paris Hilton czy siostry Olsen. Co to za model i skąd wzięła się jego nazwa?

Torebka hobo to nic innego jak worek w kształcie półksiężyca na długim pasku do noszenia na ramieniu. Jej wyróżniającą cechą jest miękka forma, która nonszalancko układa się, tworząc charakterystyczne marszczenia. Jej nazwa nie jest przypadkowa. Angielskie słowo "hobo" oznacza dosłownie włóczęgę, a sama torebka swoim kształtem i formą nawiązuje do noszonego przez niego tobołka.

Za pierwszą w historii mody torebkę hobo uznaje się kultowy model marki Gucci nazwany na cześć amerykańskiej pierwszej damy. Legendarna Gucci Jackie Bag osiąga dziś rekordowo wysokie ceny, podobnie zresztą jak inne markowe torebki typu hobo luksusowych domów mody, w tym Bottega Veneta Jodie. Podobne do nich modele za kilkakrotnie mniejsze pieniądze bez trudu znajdziemy jednak w sieciówkach i u popularnych marek z galanterią.

Wybieramy torebkę typu hobo. Na jaką postawić?

Torebka hobo przez swoją charakterystyczną luźną formę jest wymarzonym dodatkiem do codziennych stylizacji. Odpowiednio dobraną z powodzeniem możemy jednak nosić do biura czy łączyć z ubiorem na specjalne okazje. Jeśli szukasz alternatywy dla pojemnej shopperki, wybierz dużą torbę hobo w uniwersalnym kolorze. Niemalże do wszystkiego pasować będzie beżowa, brązowa czy czarna. Torebka hobo na wesele czy inną uroczystość? Postaw na mniejszą, w pastelowym lub cukierkowym kolorze.

Jak nosić torebkę hobo? Stylizacje na każdą okazję

Sposobów na noszenie torebki hobo jest wiele, a jej funkcjonalność sprawi, że stanie się jednym z twoich ulubionych dodatków. Rewelacyjnie komponuje się z ubraniami basic, ale też z eleganckimi krojami czy rzeczami w klimacie boho. Szukasz pomysłów na to, z czym ją nosić? Spieszymy z pomocą.

Do jakiej stylizacji dobrać torebkę hobo? © Getty Images | 2023 Edward Berthelot

Torebka typu hobo w stylizacji na co dzień – z czym ją łączyć?

Duża torebka hobo z marszczeniem stworzy zgrany duet z jeansami. Mając taką bazę ubioru, możemy dowolnie zmieniać charakter stylizacji. Dodaj koszulę w stylu boho i sandały rzymianki, by nawiązać do mody lat 70. Postaw na T-shirt w paski breton i baleriny, by zyskać zestaw w iście francuskim stylu. Dobrym pomysłem będzie też sportowy set z białymi tenisówkami i prostym swetrem. Na taki zdecydowała się Małgosia Socha i trzeba przyznać, że wygląda świetnie.

W eleganckiej wersji: torebka hobo w stylizacji do biura

Skórzana torebka typu hobo doskonale sprawdzi się też w stylizacjach do biura. Najlepiej łączyć ją z równie nonszalanckimi rzeczami oversize. Egzamin zdadzą przeskalowane garnitury, koszule jak pożyczone z męskiej szafy czy spodnie z szerokimi nogawkami.

Duża torebka hobo w sportowej stylizacji – jak ją nosić?

Szukasz dodatku, który pomieści butelkę z wodą, pudełko z lunchem, a nawet małego laptopa? Ze względu na swoją pojemność i słuszny rozmiar torebka hobo będzie idealnym wyborem. Dużą torbę tego typu możesz nosić na sportowo: do dresu, legginsów i sneakersów. Kropką nad i mogą być dodatki w miejskim klimacie, np. czapka bejsbolówka.

