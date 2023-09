Trampki skórzane damskie to jesienny ulubieniec kobiet. Jak je nosić nie tylko na co dzień?

Trampki skórzane damskie to jesienny ulubieniec kobiet. Jak je nosić nie tylko na co dzień?

Jeśli cenisz komfort na każdym kroku i jednocześnie zależy ci na butach, które zostaną z tobą nie tylko na jeden sezon, to wybór jest prosty: trampki skórzane damskie, które pasują do wielu jesiennych stylizacji. Zobacz sama.

Trampki skórzane damskie – must have nie tylko w stylizacjach na złotą porę roku

Trampki skórzane damskie to modowy evergreen, który już nigdy nie wyjdzie z mody. To przede wszystkim znakomita inwestycja w buty, które zapewnią ci wygodę przez lata i będą pasować praktycznie do wszystkiego. Jak się okazuje, nie ma dla nich stylizacyjnych zadań niemożliwych, i to nie tylko w jesiennych outfitach. Damskie trampki skórzane wyglądają świetnie z jeansami, garniturami, bojówkami, spódnicami plisowanymi, dzianinowymi maxi czy nawet satynowymi sukienkami.

Poniżej znajdziesz trzy stylizacje z trampkami skórzanymi damskimi, które warto odwzorować jesienią.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Inspiracja na cieplejsze jesienne dni. Biel na pierwszym planie

Biel już dawno przestała być zarezerwowana wyłącznie na sezon wiosenno-letni. Aktualnie nosimy ją również w trakcie chłodniejszych dni, np. inspirując się Izabellą Krzan. Prezenterka śniadaniówki TVP postawiła na ulubione buty gwiazd, czyli białe trampki skórzane damskie, które połączyła ze spodniami w tym samym kolorze, marynarką i T-shirtem.

Śmiało odwzoruj ten look w całości albo zmodyfikuj go tak, aby idealnie odzwierciedlał twój indywidualny styl. Do białego dołu dodaj oversize'ową koszulę w paski, ażurowy sweter albo czerwony golf z cienkiej dzianiny. Możesz też zamienić buty na trampki skórzane damskie z wysoką cholewką albo model w innym kolorze, np. czarnym.

Stylizacja rodem z lat 2000. Casualowy look na jesień ze skórzanymi trampkami damskimi

Jeśli sądziłaś, że moda z lat 2000. odeszła w zapomnienie, to jesteś w błędzie. Klimaty Y2K powracają do trendów jak bumerang, a razem z nimi: praktyczne i szalenie stylowe spodnie cargo. I to właśnie do nich pasują rewelacyjnie klasyczne trampki skórzane damskie, które z powodzeniem wykorzystasz też w innych outfitach.

Jak ograć ten zestaw, aby nie popełnić modowej wpadki? Do dołu rodem z lat 2000. dodaj dopasowaną koszulkę, a na ramiona zarzuć skórzaną ramoneskę inspirowaną światem motoryzacji. Zamiast niej możesz wybrać też bomberkę, np. pikowaną albo satynową, luźną jeansową katanę, a w cieplejsze dni – krótką bluzę z kapturem.

Garnitur i trampki skórzane damskie – duet idealny do biura

Co powiesz na sportową elegancję ze skórzanymi trampkami w roli głównej? Jeśli szukasz inspiracji na właśnie taki zestaw, to doskonałym pomysłem jest postawienie na stylizację z modnym garniturem w roli głównej. Jesienią świetnie sprawdzi się znany i lubiany klasyk, czyli szary komplet, jednak z nowoczesnym twistem. Zamiast idealnie dopasowanego kroju wybierz ten luźniejszy, inspirowany męską szafą.

Naszą ulubioną stylizacją jest oversize'owa marynarka z mocno podkreśloną linią ramion i szerokie spodnie, które podpatrzyliśmy np. u Agnieszki Mrozińskiej. Do szarego kompletu pasują białe trampki skórzane damskie na platformie, w których dodasz sobie kilka centymetrów, nie rezygnując z wygody w ciągu długiego dnia w biurze. A co włożyć pod marynarkę? Elegancką bluzkę, koszulę, dopasowany top – ty wybierasz.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.