W tym sezonie zastąpi kurtkę. Wybieramy modny bezrękawnik damski na jesień

Bezrękawnik damski zamiast kurtki? W wielu sytuacjach sprawdzi się najlepiej

Chronią przed chłodem, ale nie przegrzewają. Zapewniają stuprocentowy komfort noszenia, a jednocześnie dodają charakteru stylizacjom. Bezrękawniki damskie, bo o nich mowa, to idealne połączenie stylu z wygodą. W trendach pojawiają się każdej wiosny i każdej jesieni, podbijając zarówno wybiegi, jak i ulice miast. W tym sezonie nie będzie inaczej.

Modny bezrękawnik damski z powodzeniem zastąpi kurtkę czy płaszcz. Jeśli znudziły ci się skórzane ramoneski i beżowe trencze, stylowa kamizelka może okazać się strzałem w dziesiątkę. Dobrze dobrana zda egzamin na co dzień, w biurze czy podczas aktywnych weekendów w plenerze. Pytanie tylko: jaką wybrać?

Jaki bezrękawnik damski wybrać? Dopasuj kamizelkę do swojego stylu

Podobnie, jak inne elementy garderoby, bezrękawnik warto dopasować do zawartości swojej szafy. Najbardziej uniwersalne będą kamizelki w klasycznych, stonowanych kolorach: beżach, brązach, zieleni khaki czy niezawodnej czerni. W parze ze stylem powinna iść funkcjonalność. Jeśli szukasz lekkiego okrycia wierzchniego na każdą pogodę, dobrym wyborem będzie bezrękawnik z kapturem. Jeśli kamizelka ma przede wszystkim chronić przed chłodem i dodawać szyku, sięgnij po krój z kołnierzem. Wybór ułatwi ci na pewno przegląd najmodniejszych bezrękawników damskich na jesień. Na naszą listę trafiły modele, które będą modne dziś, za rok i za kilka lat.

Bezrękawnik damski z kapturem – najbardziej praktyczny i stylowy

W codziennych stylizacjach dobrze odnajdzie się bezrękawnik damski z kapturem. Poza tym, że będzie pasował do wielu rzeczy z twojej szafy, świetnie sprawdzi się przy lekkich opadach deszczu, porywistym wietrze, czy wtedy, gdy temperatury za oknem zaczną spadać. Możesz wybrać ciepły – puchowy albo nieco lżejszy – pikowany. Każdy będzie dobrze współgrał z ulubioną parą jeansów, bluzą z kapturem, ale też z ciepłym swetrem czy dzianinową sukienką.

Pikowane bezrękawniki damskie – lekkie i ciepłe

Pikowania to absolutny hit ostatnich sezonów. Ozdobne przeszycia, które niegdyś zdobiły przede wszystkim kultowe torebki Chanel 2.55, dziś pokrywają kurtki, spódnice i modne kamizelki. Pikowany bezrękawnik damski będzie idealny na okres przejściowy. Jest lżejszy od puchowej kurtki, ale dobrze trzyma ciepło. W dodatku pasuje zarówno do miękkiego dresu, jak i do sukienki w stylu boho. W swojej szafie ma go chociażby Izabella Krzan.

Elegancki bezrękawnik damski – alternatywa dla marynarki

Szukasz alternatywy dla płaszcza lub marynarki, które zwykle nosisz do biura? Postaw na elegancki bezrękawnik damski. Latem bestsellerem był krótki, w formie klasycznej, męskiej kamizelki od garnituru. Jesienią trendy zdominują długie bezrękawniki – wiązane w talii lub o prostym kroju, wykonane z grubszych materiałów a’la wełna, które dobrze trzymają ciepło.

Krótki i puchowy – bezrękawnik damski w tym wydaniu to hit

Puchowy bezrękawnik damski to idealny wybór na rower, hulajnogę czy długie spacery. Maksymalny komfort podczas ulubionych aktywności zapewni ten o krótkim kroju, którego fanką jest między innymi Anna Lewandowska. Kamizelka w jej stylu to dobry dodatek do dresów, legginsów czy jeansowych spodni. Co więcej: rewelacyjnie podkreśla talię.

