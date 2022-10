Modelka zdradza swoje urodowe triki. Mogą cię zaskoczyć

Jedwabne poszewki

Sen jest kluczowy dla zdrowia. Jednak modelka zdradza, że nie chodzi tylko o długość odpoczynku, ale także o to, na czym leżymy. - Jedwabne poszewki na poduszki to "game changer" jeśli chodzi o kondycję skóry i włosów - zdradza Kenz. Spanie na jedwabnej poszewce to klucz do gładkiej cery, ponieważ materiał działa jak krem nawilżający i niweluje ryzyko powstawania zmarszczek. Dodatkowo śpiąc na takim materiale, zminimalizujemy ryzyko łamania się włosów.