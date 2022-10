Jakie składniki aktywne powinien zawierać dobry krem do twarzy?

Krem nawilżający to jeden z najważniejszych kosmetyków stanowiących podstawę pielęgnacji twarzy. Znalezienie odpowiedniego kremu nie jest jednak łatwe. Aby miał on skuteczne działanie i przynosił oczekiwane rezultaty, zawarte w nim składniki aktywne muszą być dobrane do typu cery. Jaki krem do twarzy wybrać? Jak dobrać składniki aktywne do typu cery?

Jak dobrać krem do potrzeb swojej cery?

Podstawowym zadaniem kremu do twarzy jest nawilżenie zewnętrznych warstw naskórka i zabezpieczenie skóry przed utratą wody. Nawilżenie twarzy jest więc podstawą w pielęgnacji naszej skóry. Warto jednak wiedzieć, że każda skóra będzie miała inne potrzeby, dlatego tak ważne jest poznanie typu naszej cery i dopiero na tej podstawie kupienie kremu z właściwymi składnikami aktywnymi.

Co ciekawe, nie warto kierować się oznaczeniami wieku na opakowaniach kremów. Dlaczego? Przy wyborze kremu do twarzy zawsze powinniśmy kierować się jego składem. Patrząc na składniki aktywne zawarte w kremie 50+, może bowiem okazać się, że z powodzeniem może być on stosowany nawet u 25-latki.

Właściwości składników aktywnych w kremach

Składniki aktywne w kosmetykach są kluczowe, ponieważ odpowiadają za ich skuteczne działanie. W składzie kremu do twarzy najczęściej możemy spotkać składniki, takie jak: kwas hialuronowy – wiąże się z cząsteczkami wody, zatrzymuje wodę w skórze, a także ma silne działanie nawilżające,

niacynamid (witamina B3) – redukuje wydzielanie sebum, zapobiega pojawianiu się zaskórników, łagodzi stany zapalne,

cynk – zmniejsza wydzielanie sebum, ma działanie przeciwzapalne i bakteriobójcze,

witamina E – działa przeciwzmarszczkowo, utrzymuje prawidłowe napięcie skóry, dodatkowo regeneruje i odżywia skórę,

ceramidy – odbudowują naturalną barierę ochronną naskórka i chronią skórę przed szkodliwym wpływem czynników z zewnątrz,

koenzym Q10 – skutecznie redukuje zmarszczki,

peptydy – ujednolicają koloryt skóry, rozjaśniają przebarwienia i niwelują oznaki starzenia się,

retinol (witamina A) – posiada silne właściwości przeciwzmarszczkowe, wygładza i uelastycznia skórę, redukuje stany zapalne, przyczynia się do pobudzenia produkcji kolagenu i elastyny oraz ma właściwości odżywcze.

Jakie składniki powinien mieć dobry krem do twarzy?

To, jakie składniki powinien mieć krem do twarzy, zależne będzie oczywiście od typu cery, jej kondycji i naszych oczekiwań. Niemniej jednak można śmiało powiedzieć, że każdy dobry krem do twarzy powinien zawierać filtr. Powinien stosować go każdy, niezależnie od wieku, rodzaju cery oraz pory roku. Promienie słoneczne będą bowiem negatywnie wpływać na kondycję każdej skóry. Przede wszystkim przyspieszają starzenie się i powodują przebarwienia na skórze, dlatego używanie kremów z filtrem przez cały rok powinno być podstawą codziennej pielęgnacji.

Najczęściej popełniane błędy przy dobieraniu kosmetyków

Dobór kremu do twarzy na pierwszy rzut oka może wydawać się prosty. W rzeczywistości jednak nawet jeden mały błąd może sprawić, że otrzymamy efekt odwrotny od zamierzonego. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy doborze kremu do twarzy jest wybór takich składników aktywnych, które nie mają działania nawilżającego.

Każdy krem do twarzy powinien mieć działanie nawilżające, które stanowi podstawę w utrzymaniu naszej skóry w odpowiedniej kondycji. Niezależnie od tego, czy mamy skórę tłustą, mieszaną, czy dojrzałą, musimy zadbać o jej właściwe nawilżenie. Tak, również skóra przetłuszczająca się potrzebuje nawilżenia. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i zamiast kremów nawilżających, do cery tłustej wybiera kremy ze składnikami aktywnymi wyłącznie o działaniu matującym i regulującym sebum. Stosowanie produktów mocno wysuszających, będzie mieć natomiast odwrotny skutek, ponieważ brak nawilżenia będzie rekompensowany w postaci jeszcze silniejszego wydzielania sebum.

To samo dotyczy składników o działaniu przeciwstarzeniowym, takich jak witamina E, witamina A (retinol), czy witamina C. Tego typu składniki powinny znaleźć się w każdym kremie, niezależnie od tego, jaki typ skóry posiadamy.

Kolejnym, dość istotnym błędem jest używanie tego samego kosmetyku przez długi czas. Nasza skóra po pewnym czasie może przyzwyczaić się do składników aktywnych, a w rezultacie, przestanie na nie reagować. Dlatego najlepiej po zużyciu dwóch opakowań kremu, sięgnąć po inny produkt i po zużyciu dwóch opakowań nowego kremu, powrócić do poprzedniego. Warto po prostu co jakiś czas zmieniać kosmetyki stosowane do pielęgnacji twarzy.

Składniki aktywne do cery suchej

Składniki aktywne do cery suchej to takie, które będą wspomagać odbudowę warstwy hydrolipidowej naskórka i jednocześnie dogłębnie nawilżą naszą skórę, redukując uczucie napięcia. W składzie kremu do twarzy dla cery suchej powinny znaleźć się m.in. gliceryna, mocznik, kwas laktobionowy, d-panthenol, witamina E, ceramidy, masło shea, ceramidy czy śluz ślimaka.

Składniki aktywne do cery tłustej

Składniki aktywne do cery tłustej to z kolei takie substancje, które zmniejszą nadmierne wydzielanie sebum. Oczywiście nie możemy również zapomnieć o składnikach o działaniu nawilżającym, które są niezbędne w pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej. Dla cery świecącej się warto postawić na kremy do twarzy z niacynamidem, cynkiem, kwasem salicylowym, ceramidami, gliceryną, kwasem hialuronowym, zieloną glinką, rumiankiem czy zieloną herbatą.

Składniki aktywne do cery dojrzałej

Wraz z wiekiem nasza skóra traci elastyczność i jędrność, a także zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki. W przypadku cery dojrzałej oprócz nawilżenia warto więc wybrać składniki o działaniu przeciwzmarszczkowym. Składniki aktywne dla cery dojrzałej to m.in. witamina C, witamina E, koenzym Q10, kwas glikolowy oraz peptydy.

Za najlepszy składnik nazywany witaminą młodości uważa się natomiast retinol (witaminę A), niemniej jednak rozpoczynając przygodę z retinolem, powinnyśmy rozpocząć od najniższego stężenia i stopniowo budować tolerancję na kosmetyk.

