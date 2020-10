WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Modne bluzy do 100 zł - sprawdź, jakie modele warto kupić w tym sezonie Damskie bluzy to idealna baza codziennych stylizacji. W tym sezonie nosimy je nie tylko na sportowo. Jakie modele królują w trendach? Zobacz najmodniejsze bluzy damskie dostępne online za maksymalnie 100zł! Modne bluzy możesz z łatwością dopasować do stylizacji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Modne bluzy damskie na sezon jesień-zima Elementy sportowego stylu już dawno zadomowiły się w naszych szafach i wszystko wskazuje na to, że tak już zostanie. Bluzy damskie łączymy dziś nie tylko z dresami do kompletu, ale też ze spódnicami, sukienkami czy oversizowymi marynarkami. Polubiłaś ten streetwearowy trend? Pozostaje więc tylko wybrać najmodniejsze modele na sezon jesień-zima! Wytypowaliśmy je wśród bluz damskich ze strony allani.pl za mniej niż 100zł! Bluza damska oversize Dłuższa, przeskalowana hoodie z kieszenią kangurką i dużym kapturem to must have z wybiegów czołowych marek streetstylowych – Off-White czy Vetements. Tańsze modele królują oczywiście w sieciówkach, a wybór kolorów i wzorów przyprawia o zawrót głowy. Dlaczego warto postawić na ten fason? Nie tylko dlatego, że to zdecydowanie najbardziej komfortowe ubranie tej jesieni! Bluza damska oversize to też genialna podstawa modnych stylizacji. Możesz nosić ją do skórzanych legginsów i motocyklowych botków, zarzucać ją na koszulę w kratę i łączyć z woskowanymi spodniami czy nawet zakładać jak sukienkę z kozakami do połowy uda, jak z pokazu Balmain. Ten pozornie mało kobiecy element garderoby w odpowiednich stylizacjach doda seksapilu i nonszalancji. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Bluzy w kolorach jesieni Sezon wiosna-lato bez wątpienia należał do delikatnych, cukierkowych pasteli. Teraz zamieniamy je na cieplejsze, mocniej nasycone barwy charakterystyczne dla drugiej połowy roku. W jesiennych outfitach idealnie odnajdzie się camelowa bluza z czarnymi wykończeniami, która świetnie zagra chociażby z wełnianym płaszczem w tej samej tonacji czy cygaretkami w kratkę z brązem i ochrą w rolach głównych. Świetnym wyborem będą też bluzy damskie w odcieniach bordo, śliwkowego fioletu, rudości, brązu czy ciemnej zieleni. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Z nadrukiem? Postaw na coś nieoczywistego Bluza z nadrukiem wydaje się najbardziej oryginalnym patentem na miejski look, ale motywy z bajek Disneya trochę nam się znudziły. Na szczęście wśród damskich bluz do 100zł znajdziemy mnóstwo tych z nadrukami inspirowanymi pop-kulturą. Postaw na model z printem nawiązującym do ulubionego zespołu muzycznego, obrazu czy kultowego filmu lub serialu. W trendach nareszcie pojawiło się coś poza Myszką Mickey, więc warto wykorzystać chwilę i sprawić sobie nieoczywistą bluzę z The Beatles, Lady Gagą czy kadrem z „Pulp Fiction". Jak nosić? Im prościej, tym lepiej! Jeansy + sneakersy + ramoneska albo rockowe botki + wełniany płaszcz + woskowane spodnie. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Pluszowa bluza – ciepła i stylowa propozycja na jesień i zimę Po płaszczach teddy, które nosimy od lat, przyszedł czas na pluszowe bluzy idealne na chłodne poranki i długie, jesienne wieczory. Waniliowe, camelowe i czekoladowe modele łączymy jednak nie tylko z dresowymi spodniami czy legginsami z dzianiny i długimi skarpetkami, ale też z… skórzanymi spódnicami, jeansami czy woskowanymi spodniami z wysokim stanem. Pluszowa bluza damska będzie świetnie wyglądać pod trenczem, ale lepiej nie zestawiać jej z płaszczem z podobnego materiału. Mniej znaczy więcej! Damska bluza z golfem – alternatywa dla swetra Patrząc na tegoroczne trendy, trudno oprzeć się wrażeniu, że projektantom pomyliły się wykroje. Efekt? W sieciówkach znajdziemy mnóstwo swetrów z kapturem i bluz z… golfem. Te drugie są idealnym złotym środkiem pomiędzy klasycznym swetrem a bluzą. Nie są tak sportowe, jak tradycyjne hoodie, więc świetnie wkomponują się w casualowe, a nawet eleganckie stylizacje. Damską bluzę ze stójką możesz włożyć chociażby do jeansów i super modnej koszulowej kurtki czy do kobiecego garnituru i ulubionych sneakersów. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl