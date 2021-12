Modne, ciepłe, wytrzymałe. Warto mieć kilka par skórzanych rękawiczek

Tradycja noszenia rękawiczek ze skóry sięga setek lat. Co ciekawe, nie zawsze ich celem była ochrona przed zimnem. Dawniej rękawiczki były synonimem elegancji i oznaczały przynależność do wyższych klas. Damy i gentlemani zasłaniali dłonie, żeby zachować ich nieskazitelny wygląd. Z czasem rękawiczki stały się praktycznym elementem garderoby każdego, a o stan dłoni oraz ich szykowny wygląd dbała już nie tylko arystokracja. Dziś trudno wyobrazić sobie jesienno – zimowe stylizacje bez pary rękawiczek. Te wykonane z naturalnej skóry dobrej jakości chronią przed zimnem, sprawiają, że nasz strój wygląda gustownie i elegancko, a co najważniejsze, są inwestycją na lata, bo skóra cechuje się niezwykłą odpornością na uszkodzenia, a do tego wraz z biegiem czasu wygląda coraz lepiej i bardziej szlachetnie. Oczywiście, najprostszym wyborem są proste, klasyczne rękawiczki w kolorze czerni, jednak warto mieć w garderobie kilka par w różnych stylach i kolorach. Modne rękawiczki motocyklowe lub eleganckie z falbanką za pewno sprawdzą się podczas różnych okazji, a do tego sprawią, że twój strój będzie dopracowany i wyrazisty.