Modne fryzury komunijne dla mam. Jak uczesać się na uroczystość?

Klasyczny kok - zawsze na czasie

Gładki kok to dobry wybór. To fryzura, która sprawi, że będziesz wyglądać elegancko i stylowo. Możesz wybrać klasyczną wersję koka lub bardzo wysokie upięcie. Zarówno pierwszy, jak i drugi wariant sprawdzi się do eleganckich sukienek i garsonek. Kok pasuje też do każdej grubości włosów, nawet tych cieńszych, ponieważ tworzy iluzję gęstszych włosów. Do wykonania tego typu fryzury potrzebny jest grzebień lub szczotka, dwie gumki do włosów i kilka wsuwek.