Kobiety dobrze to znają. Te, które mają kręcone włosy, zazwyczaj marzą o prostych pasmach, a ich posiadaczkom podobają się z kolei loki. Na szczęście branża beauty umożliwia nam zmienianie fryzury nawet codziennie. Kręcone włosy trzeba potraktować prostownicą, ale na zakręcenie loków istnieje co najmniej kilka bardzo popularnych metod. Jedną z nich jest zakładanie papilotów. To niezawodny sposób, który nie wymaga dużego wysiłku. Wystarczy zakręcić kosmyki włosów na papiloty i zostawić je na noc, by rano po ich wyciągnięciu cieszyć się burzą loków.

Rodzaje papilotów

W drogeriach można znaleźć różne rodzaje papilotów. Zdecydowanie najgorzej oceniane są papiloty gumowe. Dlaczego? Bardzo szarpią włosy, a nawet je wyrywają, ponieważ materiał nie jest śliski. Kobiety uwielbiają natomiast papiloty piankowe, które są elastyczne, miękkie (więc można swobodnie w nich spać), a także zazwyczaj zawierają otwór, przez który przewleka się koniec, by utrzymać włosy w ryzach.

Równie często kobiety wybierają papiloty z gąbki, która otacza druciki. Właśnie dzięki drutom papiloty przybierają dowolną formę i nie odkształcają się z powrotem. Papiloty mogą występować w zestawach z małymi klamerkami, lecz i na nich oczywiście nie da się wyspać. Teraz już wiesz, które najlepiej wybrać.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sposób na piękne włosy i nie tylko. W roli głównej musztarda

Papiloty a inne metody kręcenia włosów

Dlaczego papiloty mogą być lepsze niż inne metody kręcenia włosów? Po pierwsze, są na tyle miękkie, że można w nich spać – co już wspominaliśmy powyżej. W wałkach nie ma takiej możliwości. Ponadto wałki z rzepami bardzo szarpią włosy i mogą je każdorazowo wyrywać przy ściąganiu. Przy papilotach z gąbki lub tych piankowych nie ma takiego zagrożenia.

A dlaczego kręcenie włosów na lokówkę nie jest preferowaną metodą? Jak wiadomo, nagrzewa się ją do bardzo wysokich temperatur – nawet 200 stopni Celsjusza – co wpływa bardzo negatywnie na kosmyki. Ponadto kręcenie włosów lokówką zajmuje dużo czasu, szczególnie przy długich pasmach. Zakładanie papilotów jest znacznie szybsze, ale oczywiście na efekty trzeba trochę poczekać.

Jak zakręcić włosy na papiloty?

Kręcenie włosów na papiloty jest bardzo proste. Na początku najlepiej jest podzielić włosy na górną i dolną część, a następnie oddzielać kolejne pasma – ich grubość zależy od efektu, który chce się uzyskać. Im cieńsze pasma, tym drobniejsze loki. Papiloty można zawijać na mokre włosy lub najpierw posmarować je specjalną pianką do stylizacji – wtedy efekt będzie lepszy i trwalszy.

Pasma zawija się od końców aż po nasadę, gdzie papiloty muszą się trzymać. To bardzo prosta czynność i nie zabiera dużo czasu. Z każdym kolejnym razem nabiera się wprawy. Nie przejmuj się, jeśli w nocy niektóre kosmyki się "uwolnią". To nieuniknione podczas snu i ruszania głową. Potem wystarczy delikatnie zdjąć papiloty jeden po drugim.

TikTok oszalał na punkcie loków

Od kilku miesięcy na TikToku obecny jest trend dotyczący kręcenia włosów. Dziewczyny nie używają co prawda papilotów, lecz długiego, elastycznego wałka owiniętego w najlepszym wypadku jedwabiem, który działa zbawiennie na strukturę włosa. Wałek przypinają klamerką do czubka głowy, a następnie z lewej i z prawej strony nawijają na niego kolejne pasma włosów. Dziewczyny, które nie chciały kupić takiego wałka, analogicznie zawijają włosy na rajstopy, legginsy czy nawet ściereczki kuchenne. Stosując te metody, osiągnie się jednak raczej fale, a papiloty to gwarancja gęstych loków.