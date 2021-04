Modne jeansy damskie w stylu retro - zobacz modele, które w powracają do łask!

Moda to jedna wielka sinusoida - podkreślają to analitycy trendów modowych, stylistki oraz osoby pracujące w szeroko rozumianej branży fashion. To, co nosiliśmy parę dekad temu, najpewniej powróci ze zdwojona siłą i zostanie okrzyknięte hitem sezonu. Najlepiej widać to na przykładzie jeansów damskich. Fasony, które królowały w latach 80. i 90. z dumą noszone przez nasze mamy, teraz wracają do łask i są na liście must-have'ów każdej miłośniczki mody oraz fanki oldschoolowej estetyki. Dopasowane rurki, które pewnie każda z nas ma w swojej szafie, znudziły się większości, dlatego na modowej orbicie pojawiły się nowe (choć nie do końca) modele jeansów, które już teraz warto mieć na ten sezon. Oto one!

Retro jeansy wróciły do łask. Źródło: Materiały prasowe